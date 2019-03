Raúl Guti: "La pubalgia me ha servido para madurar"

Volvió a jugar unos minutos el pasado fin de semana, no lo hacía desde el primer partidod e 2019 en Gijón, donde además marcó en la victoria del Real Zaragoza en El Molinón-Enrique Castro Quini. Raúl Guti ha contado sus sensaciones y el proceso de su pubalgia.

SU VUELTA-"Ahora mismo me encuentro bastante bien, pero voy a pensar en el día de mañana, no en que me va a volver a doler. No estoy al cien por cien, pero el proceso es así y hay que ir poco a poco para ir siguiendo sumando minutos y encontrarme lo mejor que pueda".

PUBALGIA-"Ha sido una época en la que lo he pasado bastante mal porque es una lesión muy complicada. Creo que hice bien pasando por el quirófano, nunca sabes como acertar. Al final tienes que pensar en positivo, esta etapa me ha servido para madurar mucho a raíz de la pubalgia. Espero que no vuelva a suceder nunca más".

GIJÓN-" Me acuerdo mucho del partido de El Molinón. Volví allí tras muchos meses parado y lo hice con un gol, fue una alegría inmensa. Después llegó la mala racha de volver a caer, pero ahora estoy otra vez en el campo para ayudar al equipo en todo lo que pueda".

ÚLTIMA VICTORIA-"Era un partido vital y lo supimos afrontar con mucha ilusión para sacarlo adelante. De aquí al final de temporada todos los partidos son muy importantes para salvarnos".

MALLORCA-"Es un buen equipo, viene de ganar en un campo complicado y lleva una buena dinámica. Esto hace que sea un partido difícil, esperamos un partido duro fuera de casa, pero vamos a trabajar al máximo para afrontarlo de la mejor manera posible".

En marcha

El Real Zaragoza ha comenzado a preparar el partido del próximo lunes ante el Mallorca con Álvaro al margen del grupo. El delantero de Badalona sigue su proceso de recuperación de la lesión musuclar y no está descartado para el choque en Son Moix. Se ha entrenado en el gimnasio y ya se ha calzado las botas durante una parte de la sesión en el césped. Su proceso lo van a llevar con mucha prudencia, no se quieren corre riesgos porque una recaída le haría perderse el tramo definitivo de la temporada en el que el Real Zaragoza quiere dejar sellada la permanencia. Víctor Fernández recupera efectivos con la vuleta de Lasure, Pombo y Nieto.