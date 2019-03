La cruz laboral de la FP

En Aragón, solo el 10 por ciento de los contratos los firman personas con estudios de Formación Profesional, aunque también sufren precariedad laboral. El sindicato Comisiones Obreras ha denunciado el choque que sufren con la burocracia estos estudios cuando necesitan cambios.

A pesar de los esfuerzos de la administración para especializar la oferta formativa, dice Comisiones Obreras que los contratos siguen estancados para los jóvenes que cursan FP. El 7 por ciento del total de contratos pertenece al grado básico y el 3 por ciento al grado superior. La idea de la dualidad, aseguran, es buena, pero si se culmina el recorrido con una vinculación laboral, "que tenga compromiso de contratación", señala Juan Carlos Cantín, de Comisiones Obreras. Si no es así, "sigue siendo una mano de obra barata y una captación de fondos mediante subvención" del Gobierno de Aragón.

Esos contratos para la Formacion Profesional deberían responder a unas buenas condiciones porque se supone que son profesionales muy demandados, pero la realidad choca con el mercado laboral, "de obra y servicio" o "circunstancias de la producción" y, "en el caso de hacerles indefinidos, tiran del contrato de aprendizaje y no es la primera vez que vemos que un joven a los 3 años se cambia para tener esa subvención". Además, "si el grueso de los contratos son de estudios básicos y estamos invirtiendo tanto en la formación es o porque los empresarios no quieren a gente cualificada o no la encuentran; no las dos cosas", continúa Cantín.

Así fue la contratación en 2018

Estos datos se dieron a conocer en el análisis que el sindicato ha emitido sobre la contratación. La fotografía se mueve poco, 640 mil contratos firmados en 2018 y de ellos, 574 mil fueron temporales.

La inmensa mayoría de los firmados responden a la modalidad de eventual por circunstancias de la producción y a los de obra y servicio. Se produjo un repunte en los fijos por la conversión de contratos.

Son datos que apenas varían con respecto a 2017, pero existe un incremento de indefinidos que se debe, dice CCOO, a las campañas del gobierno del último cuatrimestre para convertir temporales en indefinidos.

Ahora mismo Aragón, según las estimaciones del sindicato, tiene unas 40 mil personas en rotación, entrando y saliendo constantemente del mercado laboral.