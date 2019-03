Fran: "En Riazor saldremos en máxima alerta"

En el día de su cumpleaños, Fran Fernández tocó todos los palos en la rueda de prensa previa al partido ante el Deportivo. En primer lugar, quiere dejar aparcado el Play Off, entre otras cosas, porque el Almería aún no ha cerrado la permanencia matemática. Tampoco busca meter presión extra a los futbolistas, sino hacerles disfrutar de un final de Liga que rompería la dinámica de las últimas temporadas. Para el técnico, todo se decidirá en las últimas jornadas: “Queremos tener 47 lo antes posible y hasta que no consigamos el primer objetivo no pensaremos en nada más. Mallorca, Oviedo, Cádiz... ninguno piensa en Play Off, siendo entidades más potentes que la nuestra. Sabemos a dónde queremos ir”.

La plantilla

Fran esconde muy pocas cosas ante los medios y comentó que hay jugadores a los que se les está haciendo cuesta arriba el final de competición, sobre todo a aquellos que cuentan con menos minutos: “Es una plantilla de futbolistas que quieren dar un paso en su carrera y tiene su riesgo cuando ven que no lo están dando y se pueden echar hacia atrás”. Y continuó pidiendo un paso al frente en todos los sentidos para intentar que el Almería siga soñando hasta la jornada 42 con hacer algo grande: “Ya no todo el mundo puede estar al cien por cien. El 95 o 98% de la plantilla está metida y eso es lo que importa. Para nosotros todos son importantes y les pido un último esfuerzo”. El once tipo no se toca debido al rendimiento individual, colectivo y los resultados.

A Riazor

El Almería visita al Deportivo tras empatar contra el Granada, y aunque al míster le hubiera gustado tener algún día más de descanso, “hay ganas de competir en un gran escenario y ante un magnífico rival. Espero que el Almería no salga como en Gijón, a verlas venir, sino siendo valiente desde el primer minuto”. La presión recaerá en las piernas del Deportivo, cuyo objetivo desde el pasado verano es volver a Primera División: “La responsabilidad del Deportivo es ascender. Las dinámicas tampoco son determinantes. Nos sirve de alerta lo que nos ocurrió en Gijón”.

No espera un choque diferente a los últimos como visitante. El Deportivo llega con ciertas dudas tras perder ante Las Palmas, pero nada cambiará: “Son partidos igualados, trabados...Es difícil que un equipo lo domine todo por completo. El Deportivo tiene calidad y es una plantilla completa”.