Miguel Peña no seguirá en el Ayuntamiento de Puertollano

Miguel Peña, actual Teniente de Alcalde en Puertollano y Concejal portavoz y de urbanismo, no formará parte de la candidatura del PSOE en las próximas elecciones municipales del 26 de mayo. Así lo ha anunciado esta mañana a través de su perfil de Facebook. Literalmente, Miguel Peña señalaba que "cuando se acerca la hora de hacer balance tengo claro que es el momento de dejar paso a otros compañeros que llegan con las pilas cargadas y con toda la ilusión del mundo. No es un paso atrás, ni me desvinculo de la política, se trata un paso al lado, para que otras y otros compañeros puedan culminar esta tarea de mejorar Puertollano. Es una decisión compartida hace tiempo con mi secretaria general y candidata a la Alcaldía Isabel Rodríguez"

Miguel Peña es policía local en el Ayuntamiento de Puertollano, licenciado en criminología y lleva en política local desde las elecciones municipales de 2015