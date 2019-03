La ex mujer de Grueso defiende los viajes como fórmula "para establecer contactos"

La tercera jornada del juicio por el “caso Niemeyer” se centró en los viajes realizados por el ex director del Centro Niemeyer y su ex mujer y la relación de estos desplazamientos con el ex agente de viajes que los organizaba. En ambos casos, los dos acusados rechazaron comportamientos irregulares

A preguntas de la Fiscalía, José María Vigil, que se enfrenta a una pena de ocho años de prisión, descartó la existencia de una trama económica y explicó las permanentes dificultades para que Viajes El Corte Inglés cobrase las facturas reclamadas.

Por su parte, Judit Pereiro, para la que la Fiscalía solicita dos años y medio de cárcel, justificó los motivos de los muchos viajes realizados durante su etapa de colaboración con el Niemeyer. La exmujer de Natalio Grueso insistió en que su colaboración con el centro era altruista y que ella aportaba como "valor añadido" su dominio de lenguas extranjeras y su capacidad para hacer contactos culturales.