El Islote del Francés podría llevar al Ayuntamiento de Arrecife a la bancarrota

"El Ayuntamiento de Arrecife no tiene dinero para pagar ni suelo para permutar", ha dicho el propietario del Islote del Francés, Jaime Cortezo, en Hoy por Hoy Lanzarote. Cortezo cuenta con el tracto que certifica que el islote es suyo y con una sentencia que asegura que es suelo urbano. No obstante, la única solución posible parece llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento. Acuerdo que no ha logrado ninguno de los últimos catorce alcaldes de la capital.

De hecho, Jaime Cortezo ha solicitado la expropiación del Islote del Francés hace una semana y el Ayuntamiento tiene la obligación de responder en tres meses, fecha que coincide prácticamente con la celebración de las elecciones. "Siempre se puede volver a negociar", explica Cortezo, aunque esta opción casi la descarta, "el Ayuntamiento ha sido incapaz de llegar a un acuerdo y los tres últimos Planes Generales los ha tirado a la basura", explica el propietario.

Según los propietarios, el Islote cuesta más de 200 millones de euros. Según el Ayuntamiento su precio es de unos 100 millones de euros. El presupuesto anual del Ayuntamiento de Arrecife ronda los 50 millones de euros. Así las cosas, para pagar el islote del Francés el Ayuntamiento necesitaría destinar más del presupuesto total de dos años. Jaime Cortezo tiene claro que "lo mejor es que lo expropiaran y que lo pagaran", aunque es consciente de que esto supondría la bancarrota del Ayuntamiento, "nosotros no tenemos la culpa", explica.

"Ya que no lo pueden pagar, que nos dejen edificar dentro del propio islote y nosotros cedemos el resto, es lo que se ha hecho en todas partes", solicita Cortezo. "La edificabilidad no puede superar la media del suelo urbanizado de todo el municipio", explica, aclarando que en Arrecife hay edificios de seis y nueve plantas, -por no mencionar el Gran Hotel que tiene cerca de veinte-. Por lo tanto, su intención es edificar en el Islote más de seis plantas. El propietario no entiende la preocupación por la posible edificación de un mamotreto que haga pantalla porque "hay arquitectos que hacen proyectos muy bonitos", concluye.