Los niños del Colegio la Destila siguen estudiando en barracones en Lanzarote

Los padres y madres de los alumnos del Colegio la Destila, en Arrecife, denuncian su decepción a falta de un mes para cumplir el plazo, todavía la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias no se ha puesto en contacto con ellos para plantear el traslado de los niños, que actualmente estudian en barracones. "Primero nos dijeron que después de Navidad los niños irían al colegio nuevo, después nos dijeron que en marzo y tampoco hemos visto que vayan a abrir", explica Paula Torres, una de las madres de los alumnos que actualmente estudia en los barracones.

"No se ha techado la cancha, ni lo han terminado ni amueblado", explica Paula, que asegura sentirse decepcionada ante las "promesas inclumplidas" por parte de Isabel Mesa, concejal de educación de Arrecife y Ana Dorta, Directora General de Infraestructuras Educativas del Gobierno de Canarias. "Teníamos una manifestación programada, estuvimos con ello hasta el último momento, nos reunimos con Mario Pérez y nos prometieron que iban a cumplir y nada, no han cumplido", lamenta Torres.

Según el plazo original, el colegio estaría terminado en diciembre del año pasado. A principios de año Ana Dorta anunció la ampliación del plazo de las obras ante la necesidad de techar la cancha del colegio. Ese plazo expira dentro de un mes y la cancha todavía no se ha techado ni el exterior se ha terminado. Además, Actualmente los niños estudian en unas aulas modulares, conocidas como barracones "en unas condiciones pésimas", explica Paula Torres. De hecho, los baños no tienen puerta y según Torres, "han instalado unas cortinas". "Los niños no tienen intimidad cuando van al baño", lamenta Paula Torres.

Estos son los barracones en los que estudian actualmente los niños, a la espera de la apertura del colegio. / Cadena SER