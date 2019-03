Yolanda de Gregorio: "Marimar Angulo seguirá trabajando en el partido desde donde la regional y la nacional decidan"

Tal y como prometió la presidente del PP de Soria, Yolanda de Gregorio, ha habido sorpresas en la propuesta que hizo ayer el Comité Electoral Provincial en la lista de candidatos al Senado. No están ni la propia Yolanda de Gregorio y tampoco la ex presidenta y ex senadora María del Mar Angulo.

Sí repite Gerardo Martínez, el actual alcalde de Ólvega que ya anunciado su intención de no presentarse a los próximos comicios municipales. El primer puesto lo lidera la adnamantina Cristina Pinillos, a la que le une una gran amistad con De Gregorio. Es la actual secretaria del ayuntamiento de Arcos de Jalón y fue concejala con el PP de Almazán hace unos años. Y en tercer lugar han propuesto al concejal en el ayuntamiento de Soria, José Manuel Hernando. No está María del Mar Angulo por decisión del Comité, “pero yo solo puedo tener buenas palabras hacia Marimar porque es muy trabajadora y ha sido y es muy importante para el partido y seguirá trabajando con nosotros desde donde el partido regional y nacional decidan”.

La propuesta del comité electoral provincia deberá ser ratificada desde Génova. De Gregorio dice que el comité nacional la está analizando y espera que se apruebe sin cambios, “ya está encima de la mesa, nos la pidieron para última hora de la tarde de ayer, y espero que se apruebe”.

Yolanda de Gregorio aclara que ella no quiere ir al Senado pese a que el partido nacional y regional la dejaron vía libre. Ella ha decidido centrar sus esfuerzos en el ayuntamiento de Soria, “me propusieron por lo reivindicativa que soy, por ser mujer y defender el ámbito rural, pero dije que no, yo no quiero, yo soy la eterna sustituta y así quiero seguir, no es que yo haya querido y no me hayan dejado, eso es completamente mentira”.

En la tarde de ayer también se desveló la gran incógnita en Ciudadanos, que era si Silvia Clemente iba a encabezar la lista al Congreso por la formación naranja en alguna de las tres provincia que se barajaban: Soria, Ávila o Salamanca. Finalmente Clemente no aparece en la lista de Soria ni en la de las otras dos provincias. En Soria el cabeza de lista al Congreso es Saturnino de Gregorio, actual secretario del ayuntamiento de Golmayo, tiene 56 años, y lleva cuatro años y medio afiliado a Ciudadanos, partido al que califica de regenerador. Reconoce que tiene por delante un rento complicado por culpa del bipartidismo, pero no imposible.

Sus propuestas de cara a la campaña electoral se centrarán en cómo luchar contra la despoblación. En la lista al Senado aparece José Boces, ex jefe de la policía local. Completan la Cámara Alta Catherine Dunn y Fracisco Javier Sanz.