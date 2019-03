Nacho seguirá siendo rojillo hasta 2022

El C. D. Numancia y Nacho Sánchez Romo han llegado a un acuerdo para renovar el contrato del futbolista soriano hasta junio de 2022. La firma del nuevo contrato ha tenido lugar hoy miércoles, 20 de marzo, en las oficinas del C. D. Numancia. Así, Nacho amplía su relación con el club numantino tres temporadas más, después de que hace pocas fechas el extremo derecho rojillo cumpliera ya 100 partidos oficiales con el C. D. Numancia. El club muestra su satisfacción por el acuerdo alcanzado, y sigue trabajando a futuro y buscando un proyecto sólido y de garantías para las próximas temporadas.

Desde la temporada 2015-16, y a sus 26 años, cumplidos el pasado mes de marzo, el canterano acumula 105 partidos de Liga en Segunda división y 7 goles con el Numancia, a sumar 8 encuentros y un tanto en la Copa del Rey (el año pasado ante el Málaga en Los Pajaritos). En total, 113 encuentros y 8 dianas como numantino. Esta temporada son 23 los partidos disputados, 11 como titular, y dos goles anotados.