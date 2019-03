Cáceres: "Nos faltó alejarnos en el marcador cuando nos adelantamos"

Justo Cáceres, capitán del Soliss Fútbol Sala Talavera, comparecía en rueda de prensa para analizar el empate de su equipo frente en Dimurol Salesianos Tenerife (3-3). Para el jugador talaverano la clave de no poder conseguir la victoria en tierras tinerfeñas estaría en que el equipo no fue capaz de alejarse en el marcador de su rival, en parte por la buena actuación bajo palos del meta Yeray.

¿Qué valoraciones saca Justo Cáceres del partido?

Creo que fue un partido tal cual lo habíamos previsto. Salesianos es un equipo muy aguerrido al que a los equipo les cuesta mucho ganar, han tenido la desgracia de no sumar una victoria en alguna jornada para tener esa confianza con la que juegan. Nosotros no fuimos capaces de materializar cuando nos pusimos por delante. Teníamos que haber jugado con el nerviosismo de ellos cuando nos adelantábamos, porque nosotros nos jugábamos más. Al final parecía muchas veces que eran ellos los que necesitaban los tres puntos en vez de nosotros.

¿Qué falló para no llevarse la victoria?

Como les comenté, nos faltó el no ser capaz de alejarnos en el marcador. A renglón seguido ellos eran capaces de igualarnos el partido haciendo jugadas, pero nosotros tuvimos más ocasiones. Esta vez Yeray, y me imagino que como la mayoría de los días, se ha convertido en todo un baluarte y ha sido muy determinante.

En los últimos diez minutos el Soliss FS Talavera no estuvo muy bien.

Creo que al final al equipo le ha resultado difícil defender durante muchos minutos el cinco para cuatro. Te cambia la dinámica de juego, a nosotros nos está costando este año cuando nos salen de cinco defender bien y creo que al final hace que no cojas el ritmo, que a nosotros cuando nos ponemos por delante no somos capaces de materializar porque nos han roto el juego y creo que al final esa es la clave y la valoración.

Este resultado es un paso atrás.

Bueno… Yo creo que no, todo lo que sea sumar nos viene bien. Los demás equipos han perdido todos, es un punto más y ya son tres partidos y nueve puntos por encima del descenso. Los demás equipos tienen que ganar, quedan seis jornadas, seis finales en las que ellos tienen que ganar los seis y nosotros, con tres partidos en teoría nos vale. Todo lo que sea positivo y sumar nos tenemos que dar por satisfechos. Es verdad que si valoras el haber empatado contra el último pues es algo negativo. Si ves cómo se ha desarrollado el juego, al final un empate es justo para los dos.

El Soliss FS Talavera fue uno de los nombres propios para entrar en el playoff y con el paso de las jornadas fue bajando. ¿Está cumplido el objetivo de la temporada?

Todavía no. Matemáticamente todavía no mantenemos la categoría. El objetivo a principio de temporada era mantenerse, lo que pasa que en las primeras jornadas, por el ritmo de entrenamientos que llevábamos, porque en pretemporada entrenábamos más y ahora bajamos las sesiones. No somos un equipo profesional, la gente trabaja y eso se nota muchísimo a la hora de plantear los entrenamientos y que la gente llegue fresca. No es una excusa, pero sí que es verdad que eran dinámica. En los primeros partidos teníamos una dinámica en la que todo lo metíamos, no nos costaba hacer gol. Ahora, lo habéis visto, nos cuesta una barbaridad marcar, tener que hacer muchas ocasiones para meter tres. Sin embargo los equipos contrarios, esta vez no fue el caso, con poquito nos hacen gol.

Algunos jugadores emplearon malos modos sobre la cancha, ¿Qué opina de ello Justo Cáceres?

No. Yo creo que al final tanto unos como otros queríamos ganar, yo creo que eso son ‘rifi – rafes’ dentro del juego. Ni se utilizaron malos modos ni hubo agresiones, ni nada. Yo pienso que son acciones del juego, hay encontronazos, tú me dejas el brazo, luego te lo dejo yo… No hay que dar mayor importancia a eso. Si buscamos cosas donde no las hay estamos perdiendo el tiempo. Se jugó un bonito futbol sala en el que Salesianos nos puso las cosas difíciles y nosotros intentamos llevaron el partido y al final no pudo ser.