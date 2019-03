Acaba un invierno cálido y seco en Castilla-La Mancha

Esta noche acaba uno de los inviernos más cálidos. Según datos nacionales de la AEMET ha sido el 13º más caluroso de la última serie histórica en nuestro país. La agencia, en Castilla-La Mancha, ha hecho este miércoles su balance de un invierno que ha sido anómalo en la región más si cabe teniendo en cuenta que venimos de un año, 2018, que sí ha sido húmedo.

Las temperaturas mínimas en este invierno han sido consideradas cálidas hasta en Molina de Aragón que es donde más frío hace. Las temperaturas han sido llamativamente más cálidas en Cuenca (1'7º grados por encima de su propia media) aunque las de Toledo han sido mayores alcanzando algún día los 27'4º grados.

En precipitaciones Castilla-La Mancha presenta datos muy escasos. Han caído 160 litros en 3 meses lloviendo en febrero un 72 % menos de lo normal. Los datos del invierno son especialmente llamativos en Albacete (calificados por los meteorólogos como "extremadamente secos") mientras que en Molina de Aragón solo ha habido 9 días de nieve cuando lo habitual es más de un mes.

No obstante, en ciencias meteorológicas, técnicamente, todavía no puede hablarse de sequía. Hidrológicamente y agrariamente puede que sí, pero según la delegada de la agencia en la región, Paloma Castro, técnicamente en meteorología todavía no. En cuanto a aguas embalsadas, la AEMET da a Ciudad Real los mejores datos y a Guadalajara los menos buenos.

La primavera entrará hoy con una ligera baja de temperaturas y la entrada el viernes de precipitaciones desde el Mediterráneo que podrían afectar a la zona este de la comunidad (Albacete y Cuenca). En términos generales, augura Castro, tendremos una primavera con predominio de los anticiclones.

Día Meteorológico Mundial

Este año se celebrará en Toledo con una exposición de instrumentos meteorológicos desde el día 21 pensada especialmente para los niños y dos conferencias previstas para el próximo día 25 en el Centro Cultural San Clemente a cargo de José Miguel Viñas (sobre meteorología espacial y su último viaje a la Antártida) y Jonathan Gómez (acerca del cambio climático en nuestra región).