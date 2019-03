El proyecto de las nuevas cocheras de TUVISA será modificado: se han diseñado sobre un colector

Un pequeño contratiempo para las nuevas cocheras de TUVISA que se proyectan en el vivero municipal de Lakua. El proyecto inicialmente previsto se va a tener que modificar después de que AMVISA -la sociedad municipal de aguas- haya alertado de que uno de sus colectores pasa bajo las cocheras que se han diseñado en la parcela.

Tras un acuerdo con el Ayuntamiento, Eusko Trenbide Sarea (ETS) encargó a la empresa IDOM el proyecto constructivo de las nuevas cocheras de TUVISA, para más de un centenar de autobuses, entre ellos, los 13 eléctricos que se pondrán en marcha con el BEI, el bus exprés de la linea periférica.

Dentro de los trámites para elaborar el proyecto, la ingeniería reclamó diversa información al Ayuntamiento y fue en ese momento cuando se conoció que bajo las cocheras que se han diseñado pasa un colector, una de las grandes tuberías de la red de AMVISA. En el debate abierto dentro del Ayuntamiento de si esto obligaba o no a cambiar el proyecto, había posiciones que alegaban que ya existían situaciones parecidas en la ciudad, pero AMVISA decidió redactar un informe para dejar clara su posición.

Finalmente, el Ayuntamiento ha optado por la necesidad de que IDOM cambie el proyecto para evitar esa tubería y que se desplacen las cocheras de lugar dentro de la parcela de los viveros en la Avenida del Zadorra. El peligro alertado por AMVISA eran las complicaciones que podían surgir en caso de una avería del colector.

Fuentes del Gobierno municipal restan importancia a este contratiempo que no va a tener consecuencias significativas. No se trata de un cambio sustancial en el proyecto, han insistido esas fuentes. No hay fecha para todavía para el inicio de las obras.