Pepe Barroso expone en Alcultura "Orbe", un canto a la vida

Mañana viernes, 22 de marzo, a las 20.30 horas, se inaugura nueva exposición en AlCultura: "ORBE", del pintor sanroqueño Pepe Barroso con quien hemos podido hablar en Hoy por Hoy Campo de Gibraltar.

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, Barroso ha protagonizado innumerables exposiciones, individuales y colectivas, ha impartido numerosas conferencias y ha recibido importantes premios y galardones. Ha sido miembro de la Comisión Asesora de Arte Contemporáneo del Museo de Cádiz y de la Comisión de Artes Plásticas de la Galería "Manolo Alés" del Museo Cruz Herrera en La Línea, y su obra forma parte de varios museos y colecciones.

Para Barroso, "el ORBE es el circulo, es la esfera y el mundo donde habitamos", el "pálido punto azul del cosmos" en el que se muestra toda nuestra historia... Según explica el propio artista, en estas obras recientes el público podrá observar "una nueva mirada que nos transporta a diferentes realidades, escenarios donde el tiempo y el hombre se relacionan en nuevas dimensiones... En universos paralelos llamados por la comunidad científica multiversos, planteando la hipótesis del infinito..."

Después de 9 años desde que colgase su última exposición en la antigua Fundación José Luis Cano, Barroso regresa a Algeciras y lo hace en Alcultura, "eso sí durante todos esos años he seguido exponiendo fuera, en algunas ocasiones hasta un par de veces al año en exposiciones colectivas e individuales. Me he movido mucho dentro y fuera de Andalucía. Pero sí, la verdad es que me ha sorprendido mucho. Se me han pasado muy pronto estos nueve años".

Barroso también ha aprovechado para anunciar que este año será el artista invitado a la feria de arte Art Gaucín donde los estudios de 23 artistas abrirán sus puertas para mostrar sus últimos trabajos. Se trata de otra forma de acercar al arte al público. Pintura, escultura, cerámica y fotografía para todos los gustos. que tendrá lugar los días 24, 25, 26, 31 de mayo, 1 y 2 de junio.