Andalucía Bay 20.30 se concentrará por el ferrocarril en el palacio de San Telmo

La Plataforma "UN SIGLO SIN TREN" de Andaluciabay20.30, se concentrará el próximo sábado 23 de marzo delante de la puerta principal del Palacio de San Telmo en Sevilla, sede de la Presidencia del gobierno andaluz. La concentración tendrá una duración de 30 minutos, desde las 12:30 a las 13:00 horas y pretende transmitir a la sociedad sevillana y andaluza "la tremenda injusticia, brutalidad, estupidez y aberración que se está sufriendo en el Campo de Gibraltar desde hace más de UN SIGLO, y con especial virulencia, desde hace 153 días. Cuando el pasado 21 de octubre cayó sobre Málaga la gota fría, se produjo el colapso de la vía a la altura de Almargen, y desde entonces estamos aislados ferroviariamente".

El Campo de Gibraltar, el Puerto de Algeciras, el Primer Polígono industrial de Europa Meridional y sus casi 300.000 ciudadanos "estamos SIN TREN, llevamos 153 días sin tren. El Primer Puerto de España, del Mediterráneo y cuarto de Europa está SIN TREN, un Puerto que da trabajo a más de 30.000 familias está SIN TREN, un Puerto que representa la JOYA de la corona de Andalucía y de España está SIN TREN. Pero no sólo eso, está sin tren porque solo hay una línea férrea que une el Campo de Gibraltar con el mundo. Una línea férrea del Siglo XIX, que hicieron los ingleses al albur de Gibraltar, y que no reúne los requisitos mínimos imprescindibles a la altura del Puerto y del Complejo Industrial a los que debía prestar servicio. No sólo llevaremos 153 días sin tren el próximo sábado, sino que llevamos más de UN SIGLO SIN EL TREN que el Puerto necesita". Mientras tanto, Tánger Med, Valencia, Barcelona y Bilbao continúan fortaleciendo sus infraestructuras, lo que está llevando a la "debacle provocada y consentida del Puerto de Algeciras y de la Comarca Campogibraltareña. Entre todos la mataron, y ella sola se murió".

Por nuestro programa ha pasado Arantza Montero, la presidenta del colectivo que convoca esta concentración para hacer un llamamiento a la ciudadanía que esté dispuesta a participar de esta acción reivindicativa que servirá para que en Sevilla se visibilice el grave problema que nos afecta a la ciudadanía y la industria de la comarca, Quienes estén interesados en acudir pueden informarse en el facebook de @andaluciabay20.30