La mejor aportación contra el cambio climático

Más de un centenar de estudiantes de Primaria daban visibilidad esta mañana a la V edición del proyecto Bosque Pascual, que la empresa láctea arandina desarrolla una parcela del monte de La Calabaza. Es una iniciativa que desde el año 2015 esta firma lleva a cabo mano a mano con el Ayuntamiento de Aranda y la Fundación de Patrimonio Natural de Castilla y León.

Los plantones aguardan la llegada de los chavales / cadena SER

En una antigua gravera cercana al camino de la colonia, una zona que no tiene unas condiciones muy buenas en cuanto a fertilidad, por segundo año consecutivo se daba el pistoletazo de salida a la plantación de 640 árboles de especies autóctonas. Pino piñonero, encina y algunas sabinas son las elegidas para repoblar esta zona del monte, con un trabajo previo de recuperación del terreno con tierra fértil donde puedan crecer en el futuro estos árboles y otros que está previsto plantar el próximo año. El jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, destacaba la vertiente educativa de este proyecto, en el sentido de que participar en la plantación de un árbol supone un antes y un después, sobre todo en estas edades. “El niño que planta un árbol un día como hoy no va a seguir siendo el mismo que era antes”, comenta Javier María García López, que contempla también en positivo que los estudiantes vean que no es tan fácil que arraiguen los plantones: “van a ver que a veces los árboles se secan también, porque son seres vivos y estamos ante un terreno muy degradado y van a tener que insistir”.

Los responsables de las instituciones implicadas en esta iniciativa visitan el lugar / cadena SER

Jugadores del club de balonmano Villa de Aranda colaboraban también en esta iniciativa, que forma parte del plan de impacto ambiental con el que cuenta Calidad Pascual, dentro de su compromiso con el medio ambiente en aquellos lugares donde está implantada. La Directora General de la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio para la Transición Ecológica, felicitaba a los promotores de esta iniciativa por lo que implica en cuanto a esta realidad incuestionable que sufre el planeta. “No sólo se ve en zonas como la Antártida, sino que ya estamos viendo en España, ya estamos sufriendo en Aranda los impactos del cambio climático y la buena noticia es que existen las herramientas y que todos tenemos que ser parte de ese esfuerzo y hacer alianzas como las que estamos viviendo esta mañana en este evento que se ha preparado como mucho cariño y mucho esfuerzo”, explicaba Valvanera María Ulargui Aparicio.

Los jugadores del Club de Balonmano Villa de Aranda participaron también en esta iniciativa / cadena SER

El acto contaba con la presencia de los concejales Alfonso Sanz y Azucena Esteban, el subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente, y el director de Relaciones Institucionales de Calidad Pascual, Óscar Hernández.