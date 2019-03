Calle: "No creo que se celebre el juicio, Berni y yo queremos llegar a un acuerdo"

El actual entrenador del Xerez, Antonio Sánchez de la Calle, ha pasado por los micrófonos de SER Deportivos La Mancha en Radio Azul SER para analizar su actual situación deportiva y extra deportiva. Con un juicio pendiente con el CP Villarrobledo el próximo 26 de abril, Antonio Calle confía en llegar a un acuerdo con la Junta Directiva del equipo roblense.

“Ya he hablado con Berni, para mí es una situación muy desagradable pero uno tiene que mirar por sus intereses. Solo estoy pidiendo el contrato que tenía firmado aunque sinceramente creo que lo vamos a solucionar, no creo que lleguemos al juicio”, declaraba Antonio Calle en SER Deportivos La Mancha. El entrenador del Xerez ha hablado sin tapujos de la etapa con José Antonio Duro.

“El anterior presidente ha llegado a amenazar a los jugadores, si denunciaban su situación les decía que no iban a jugar el playoff, Duro ha quedado retratado después de arruinar el club y ahora lo tienen que pagar otras personas que quieren lo mejor para el Villarrobledo”, ha señalado el técnico madrileño, añadiendo que “la deuda la ha generado exclusivamente José Antonio Duro”.

Calle ha confirmado a nuestra emisora que el despido lo recibió por whatsapp, “no tuvo lo necesario para decírmelo a la cara, yo he sido el perjudicado porque no he podido trabajar hasta ahora pero por suerte estoy en un sitio donde se me valora y puedo hacer mi trabajo”.

En cuanto a la planificación deportiva en Villarrobledo, Calle ha asegurado que “lo único que le pedí a Duro fue que los jugadores cobraran cada mes, ni quería delanteros caros ni un presupuesto alto para fichajes, solo quería que los jugadores recibieran su mensualidad al día”.

Con el Xerez en mitad de la tabla, Calle disfruta ahora de una nueva etapa y espera que el CD Pedroñeras ascienda de categoría. “Tengo muy buen recuerdo de ellos y les sigo cada fin de semana, les deseo lo mejor”, ha concluido.