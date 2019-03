Salvi: "La mayor motivación es subir a Primera"

Habla uno de los jugadores llamados a ser importantes, el gaditano Salvi toma la palabra y antes que valorar la situación del club cadista, valora cómo se encuentra. "Me estoy encontrando bien. Las últimas acabé roto y esta me estoy encontrando muy bien", dice esperanzado el sanluqueño.

El jugador reconoce que no está rindiendo como todo el mundo esperaban pero entiende que es cuestión de que "entre la pelota". "Confianza tengo, la del míster, de mis compañeros y mía. Me falta que me entre la pelota y todo irá rodado. Llego fresco al final de los partidos y me encuentro en una fase que hago todos los esfuerzos y me encuentro bien y rápido. Si sigo así empezará a entrar la pelota y todo irá a mejor".

Valora la categoría y aunque se enfrenten en los próximos partidos a equipos de la zona baja el jugador reconoce que "cualquier equipo de segunda te puede ganar. Hay que ir partido a partido, no podemos volvernos locos y pensar que ganando uno o dos estas en primera. Hay que mirar a corto plazo y este fin de semana tenemos un partido importante y hay que dar una vuelta, esa es nuestra mejor manera de jugar y hay que aplicarla".

Para el jugador sanluqueño el objetivo próximo está claro. "De donde vengo y como pienso, la mayor motivación es subir a Primera".

Por último, valoró al próximo rival. "A todos los rivales les tengo respeto. En esta categoría cualquier rival te puede marcar. Hay que dar nuestro mejor nivel. Espero un Córdoba que no nos deje hacer nuestro fuerte. Ellos se juegan la vida y vendrán con el cuchillo entre los dientes".