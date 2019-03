Elena Sumariva asegura que Pérez Dorao y Fernández Trujillo "han faltado a la verdad"

Un día después del anuncio de Juan Manuel Pérez Dorao y María Fernández Trujillo de presentar su baja de ciudadanos después de que el partido "les comunicase que no contaba con ellos" para las próximas municipales, ha tenido lugar la respuesta de Ciudadanos Andalucía y, más concretamente, de una de las personas que se reunió este lunes con Pérez Dorao para trasladarle la decisión del partido: Elena Sumariva.

La secretaria de acción institucional de Cs Andalucía ha asegurado esta mañana que los ediles, ahora en el grupo no adscrito, "han faltado a la verdad", porque "en ningún momento este partido se les dijo que no se iba a contar con ellos". Algo que difiere, y mucho, con lo manifestado por el ya exportavoz de Ciudadanos en el ayuntamiento de Cádiz el miércoles en la rueda de prensa en la que compareció junto a Fernández Trujillo. En esa comparecencia aseguró que el partido le había ofrecido quedarse, pero "ayudando desde la base", algo que también ha desmentido Sumariva, quien ha señalado que "nunca se les ha dicho que ellos no pudieran participar, al revés, se les dejó la libertad en cuanto pudiésemos decir quién iba a encabezar la lista para las elecciones municipales para que ellos pudieran elegir en qué puesto y en qué lugar querrían estar".

La secretaria de acción institucional ha puesto en tela de juicio el descontento que tenían los ediles con el partido desde antes de conocer la decisión de la dirección nacional, ya que "si tan descontentos estaban de antes con este partido, por cuestiones de directrices en las que no podemos estar de acuerdo, ¿por qué no han abandonado el partido antes?, ¿por qué ahora cuando se les comunica que ellos no la van a encabezar?", ha espetado la política de la formación naranja.

Sumariva ha pedido a los concejales que devuelvan sus actas porque "ellos firmaron una carta ética que decía que en el momento de abandonar las siglas debían devolver ese acta, y no lo están haciendo", y ha apelado a la "honradez" para que lo lleven a cabo.

Por último, ha querido resaltar el hecho de que Pérez Dorao, al ser preguntado en la comparecencia del miércoles sobre su futuro, no cerrase la puerta a una posible incorporación a algún partido, algo que ha empleado para cuestionar la fidelidad del exportavoz naranja al partido.