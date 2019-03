El recuerdo de Nuestra Andalucía late en Radio Cádiz

La magia se apoderó del Pay Pay. Las coplas de La Peña Nuestra Andalucía ponían el broche de oro al Carnaval 2019. Desde SerxCuatro se homenajeaba a una de las señas de identidad del Carnaval de Cádiz. Se fundó en Los Callejones, en 1978, y su traslado a María Arteaga fue perfilando la personalidad de un grupo que se mantuvo unido a través del tiempo y de gloriosos autores que se hacían grandes escribiendo a Nuestra Andalucía. Un lugar de convivencia donde creció como cantera gran parte delos referentes actuales en el carnaval. Una familia que vivió y creció, y aún hoy, acoge a quienes tímidamente nos acercamos para desgranar su historia y compartir un rato de sabiduría carnavalesca y coplas.

La gala conducida por Ignacio de la Varga, Edu Marín y Milián Oneto, contó con la presencia de algunos ilustres de la peña. Los primeros protagonistas de la noche fueron 'Los Galleguitos'. Manuel, 'Galleguito padre' formó parte del recorrido desde el principio del grupo. Nuestra Andalucía, Tribunos, Pregones... imposible elegir una. Su voz, destacada, aguda y elegante nos traslada, sin duda, a momentos de aquellos años de gloria de la Peña. Su hijo, Ernesto, no sólo ha heredado su apodo, también ese timbre tan característico a través del que ha forjado también una dilatada trayectoria en el carnaval, desde la cantera. Los galleguitos interpretaron “Cargaores” de Pregones, pero no lo hicieron solos. A esta copla se les unió uno de los copleros más miticos de la peña y de la fiesta, José Sibón Pedemonte, El Purri.

Manuel Alba, fue guitarrista de míticas comparsas como “Los Porteños” “Los Rumberos”, “Los Napolitanos”, “Carnaval76” o “Nuestra Andalucía”. Fue guitarrista de “El Chimenea” o Antonio Martín y a pesar de su amplísimo recorrido, siempre ha preferido pasar desapercibido. Él optó por interpretar una copla de Nuestra Andalucía.

Luego llegó el turno de Dani Obregón, que se sumó a la gala con una copla de Jesús Bienvenido. Manolín Santander lo acompañaba a la guitarra, pero la magia del momento lo llevó a interpretar un pasodoble en solitario, el viñero, entonaba el pasodoble de la "Maldición de la lapa negra", chirigota de su padre Manuel Santander. Juntos cantaron a tenor el pasodoble de la comparsa de Juan Carlos Aragón, La gaditanissima, los acompañaba Ramoni, y como el autor de la comparsa acaba de ser padre, quisieron regalarle el pasodoble 'cuando nace un gaditano'. Ramoni deleitó en solitario al respetable con la presentación de Navegantes gaditanos y la presentación de ´Pintores de Versalles´.

Tras ellos llegó Amanda Real, hija del mítico autor de músicas de La Peña Nuestra Andalucía, Aurelio Real. La voz de esta mujer es digna de haber tenido un recorrido diferente, pero la vida y el carnaval son así, y nos han ofrecido la posibilidad de disfrutar de su elegancia y su dulzura. La gaditana, interpretó “Es nuestra Andalucía”.

La importancia de la cantera en la peña Nuestra Andalucía, no es posible sin hablar de Antonio Guerrero Caramé, “El Piojo” conocido también como el niño de Radio Cádiz. Un nombre y un hombre que no sólo legó una cantera de la que aún hoy disfrutamos en comparsistas referentes en la actualidad del carnaval gaditano, sino que sigue inspirando que los hijos de aquellos niños que él formó y que han elegido continuar su camino. Y para traernos este recuerdo, quien mejor que su hijo, Toni Piojo que cantó con su tono inconfundible un pasodoble de "Agüita fresca" y el pasodoble a tenor de "La luz de Cádiz".

La familia Brihuega también tiene su peso en la peña gaditana. Marisa, Carli, Edu y Chari formaron parte de diferente pero con peso especifico aportando desde la humildad y el trabajo. Marisa y Edu interpretaron con el gusto y el buen hacer marca de la casa "Al compás de mi cepillo”

Tras los hermanos Brihuega llegó el turno del cuarteto de Gago. Pusieron la nota de humor interpretando parte de su repertorio de este carnaval.

Luego llegaron los hermanos Monzón. Hijos de uno de los directores míticos, de quien se destaca su capacidad para afinar al grupo, entre otras muchas cualidades, y quien formó parte importante de esta familia que es la peña. Jesús Monzón, nos dejó un gran legado que aprendió y bebió de Nuestra Andalucía y que aún hoy forma parte de agrupaciones punteras del Carnaval. Andrés, Antonio y Alex Monzón interpretaron “Eso del patriotismo” de Los Tribunos.

La revelación de este concurso fueron los comparsistas llegados desde la cantera, 'Los niños sin nombre'. Estos jóvenes carnavaleros se sumaron al homenaje con tres coplas: Un pasodoble que dio la vuelta al mundo, un pasodoble a la igualdad que el mismo Alejandro Sanz se encargó de compartir en sus propias redes sociales. También le cantaron a la cantera y a Antonio Caramé, 'El pijo'.



Por último, actuó la antología de La Peña de Nuestra Andalucía. Una mezcolanza entre padres e hijos de la peña que pusieron el broche de oro con las coplas de “Payos y gitanos”, “Navegantes gaditanos”, "Los rumberos" y el final de popurrí de “Nuestra Andalucía, que fue cantado por gran parte del público asistente.