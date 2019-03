Nauzet García es otro de los ejemplos a seguir por parte de jugadores que no se conforman con quedarse de brazos cruzados para seguir su carrera como futbolista. El que fuera jugador del CD Tenerife emprendió camino hacia La India donde se enroló en las filas del Chennai City.

El jugador se encuentra en la isla para ser intervenido del ligamento cruzado anterior. Una molestia que necesita cirugía y que debe hacerse cuanto antes para poder recuperarse y seguir su carrera como futbolista con total normalidad.

Cuenta Nauzet en su experiencia lejos de la isla que “es normal echar de menos a la familia, que es un pilar importantísimo aunque el club me ha puesto todo tipo de facilidades para poder intervenirme y seguir el próximo mes de septiembre allí. Lo más importante para un futbolista es sentirse querido y valorado y han confiado en mí por lo que tengo que devolver la confianza que me han mostrado”, argumentó.

Lo cierto es que el recuerdo del club de su tierra sigue estando presente en Nauzet, quien sigue teniendo amigos en la primera plantilla como son Dani o Ángel, actuales guardametas del equipo blanquiazul: “El ser profesional tiene estas cosas y ambos pueden ocupar la portería del Tenerife. Es un debate que abre la afición aunque es cierto que no se ha dado el nivel que se esperaba”, comentaba al respecto.

Como profesional y con su corta experiencia, Nauzet hizo un viaje al pasado cuando jugaba en el filial blanquiazul y sufrió la rotura del cruzado para salir cedido y posteriormente no tener un hueco en el equipo. “El Tenerife te transmite valores desde que eres niño hasta que llegas a lo más alto. Me he podido quedar con la espina de no poder debutar pero nunca se sabe si podré volver algún día y jugar en casa”, sentenció.