Isabel Ambrosio no se siente ganadora del pulso interno del PSOE

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha querido dar por zanjado el pulso interno en el PSOE en el proceso de elaboración de las listas. En una entrevista en Hoy por Hoy Córdoba, Ambrosio ha dicho que los procesos de este tipo “siempre tienen momentos de tensión” pero que también tienen un “punto y final” que da paso a un escenario de unidad.

A la pregunta de si se siente ganadora de este pulso interno responde que “no” y afirma sentirse “responsable” tras la elaboración de la lista a las municipales. “La gestión municipal no es cualquier tarea política, me siento comprometida con lo que viene a partir de ahora”, ha afirmado. Y añade que “no vetó a nadie para esa lista” a pesar de que sí ha reconocido que ha habido áreas de la “gestión en las que tendríamos que haber sido más agiles”, señalando el área de Deportes en la que “hay que dar un relevo”.

Minutos antes de pasar por la SER, Isabel Ambrosio, ha sido entrevistada este mediodía en el programa Duque en las ondas, de la radio escolar que tiene el Colegio Duque de Rivas en Palmeras.

Sobre las informaciones que aseguran que el PSOE federal va a intervenir en la elección de presidentes de la Diputación en provincias como Córdoba, donde no ha habido acuerdo en la elaboración de las listas, Ambrosio no entiende que sea el momento ahora de hablar de presidencias. “Adelantar acontecimientos no es bueno”, dice la alcaldesa, que defiende que el proceso interno ha sido “escrupuloso” con el reglamento del partido.

Sostiene que su proyecto para los próximos años será “la continuidad” del que han desarrollado estos cuatro años y lo perfila a través de una apuesta por la actividad económica y la consolidación del proyecto de cohesión y equilibrio de todos los barrios para “dar las condiciones de igualdad para los vecinos vivan donde vivan”.

La alcaldesa ha anunciado en la SER que la semana que viene vendrá a Córdoba la ministra de Justicia para participar en un acto en el que se “reparará el daño hecho con los más de 80 funcionarios de Córdoba que fueron fusilados, cuyas familias nunca han tenido la reparación sobre los expedientes administrativos” que cuestionaban su trabajo. “Su único delito fue servir a esta ciudad en su condición de funcionarios, fue gente que se jugó la vida por la democracia que disfrutamos hoy”.

De hecho, el ayuntamiento está haciendo un llamamiento a los familiares de estos funcionarios represaliados para hacerles partícipes de este reconocimiento que está previsto que se realice el próximo miércoles.