Natxo González: "Tenemos una oportunidad de reivindicarnos"

Natxo González reconoció este jueves que no haber jugado el pasado fin de semana ha sentado muy bien al equipo para recuperar la confianza en el objetivo del ascenso. "El objetivo del parón era limpiar las cabezas y creo que lo hemos conseguido. Mañana es el termómetro", destaca el entrenador del Deportivo. Natxo le da mucha importancia al aspecto mental, incluso por encima del futbolístico. "Como la cabeza no esté bien, lo demás no tira", explica.

El míster da mucha importancia al duelo ante el Almería y espera que el duelo del viernes sirva para que el equipo se pueda reivindicar. "Tenemos que dar un paso adelante todos. Tenemos una oportunidad de reivindicarnos", afirma el míster.

Las buenas noticias se multiplican en la enfermería. Tras unas semanas donde el equipo estuvo muy castigado en este capítulo, el entrenador pudo contar con toda su plantilla salvo el danés Michael Khron Dehli. Es decir, Quique González, Nahuel Leiva y Carlos Fernández ya están disponibles. En el caso del ariete andaluz, la consigna es "riesgo cero" y volverá para jugar ante el Real Oviedo y no ante el Almería. "A Carlos no le vamos a forzar esta semana. La idea es que desde el lunes esté al cien por cien", resume el entrenador blanquiazul. La convocatoria no se conocerá hasta el viernes a mediodía.

Ante el Almería, "son tres puntos importantes sin margen de error", espetó el preparador. Para el vasco, sin embargo, hay que tener tranquilidad y no dejarse llevar por la ansiedad para afrontar el duelo. "No me oiréis hablar ni de final ni de todas estas cosas", dice ante los medios. Natxo González reconoce haber sacado muchas conclusiones tras los últimos tropiezos en Riazor y prepara a su equipo para poder batir a un rival cuyo estilo perjudica al Deportivo. "El Almería su principal virtud es el cuerpo a cuerpo y la intensidad y eso es lo que nos vamos a encontrar", explica González. El alavés afirma que este tipo de equipos han hecho mucho daño recientemente al Depor: "Nos hemos movido mejor cuando los rivales nos dan esa paz en el centro del campo. Ahí es donde hemos tenido problemas y tenemos que buscar soluciones".