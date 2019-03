El denunciante del exalcalde de Sada dice que oyó que "la plaza estaba dada"

El concejal del PDSP, José Emilio Gómez, cuya denuncia ha destapado el caso de contratación de la coordinara del ayuntamiento de Sada, ha declarado que oyó comentarios de que "la plaza ya estaba dada" y asegura que fue el propio exalcalde de Sada y candidato por el PP de cara a las municipales, Ernesto Anido, quien le reconoció que "tenía un compromiso" para adjudicar la plaza a la mujer con la que ahora comparte banquillo de los acusados.

En la segunda sesión del juicio, la Fiscalía ha elevado a definitiva su petición de nueve años de inhabilitación tanto para el ex regidor como para la otra procesada. Considera al exalcalde como autor de un delito de prevaricación administrativa, mientras califica a la otra procesada como cooperadora necesaria.

Así, el Ministerio Público ha acusado a Anido de "tener la decisión tomada de antemano" pese a conocer los informes desfavorables del secretario municipal.

"Esa persona ya estaba elegida de antemano", sostiene la representante del Ministerio Público, que solicita que la excoordinadora reintegre al ayuntamiento el salario percibido durante sus meses de trabajo, que se eleva hasta los 14.000 euros.

Antes de las conclusiones finales, ha declarado el edil de Sada que denunció los hechos ante la Fiscalía. "Oí comentarios por el ayuntamiento de que la plaza ya estaba dada", ha dicho José Emilio Gómez, del PDSP, formación que en su día participó en el gobierno de Anido.

Pidió explicaciones



Ante estos comentarios, Gómez le fue a pedir explicaciones al que por aquel entonces era alcalde, quien, según manifiesta este testigo, le dijo que "tenía un compromiso con su jefe, Carlos Negreira -entonces, presidente del PP de A Coruña- de poner a una mujer de Culleredo -en referencia a la procesada, que trabaja en el ayuntamiento de esta localidad-".

Asimismo, el denunciante ha acusado a Anido de "echar a todos (los concejales de PDSP) fuera" tras presentar él un voto particular en el pleno del 19 de diciembre de 2013 en relación a la adjudicación de dicha plaza. Precisamente, tras esto fue cuando este hombre habría presentado la denuncia, que alega que no formuló antes porque "no tenía documentación".

En la última sesión del juicio también han declarado otros dos testigos, ambos formaron parte del tribunal de evaluación para cubrir la plaza de coordinador del ayuntamiento de Sada.

Los dos testigos han asegurado desconocer cómo fue el proceso de creación de las bases, y si en el mismo participó la procesada. A los dos, no les "llamó la atención" que les pidiesen formar parte de un tribunal para otra administración.