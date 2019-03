El Eldense se juega el todo por el todo (D. 17:00 h)

El C. D. Eldense (9º: 42 Ptos.) recibe esta tarde (17:00 h) en el “Nuevo Pepico Amat”, al F. C. Jove Español de San Vicente (6º: 46 Ptos.) en el partido de la 30ª jornada de liga en el Grupo 6 de la Tercera División de fútbolque arbitrará el valenciano Ángel Navarro Navarro.

Los de Elda están una semana más, ante una nueva final que puede ser la definitiva para seguir alimentando las opciones reales que todavía tiene de optar a ser uno de los equipos que al final de temporada luche por el ascenso de categoría.

Fran Onrubia debuta ante la afición azulgrana como máximo responsable del equipo deportivista después de haber empatado la semana pasada en el campo del C. D. Acero.

El Deportivo recibe a un Jove Español que se presenta como un firme rival de los azulgranas para formar parte del cuarteto de honor del grupo a pesar de haber pinchado la pasada jornada, en su campo ante el Elche Ilicitano donde no pasó del empate a cero. Los de Ángel López no pierden desde que en la jornada 24 cayeran en el campo del Paiporta mientras que el Deportivo no canta victoria desde la jornada 23 cuando venció en el Nuevo Pepico Amat, al Elche Ilicitano.

En el seno del vestuario deportista confían en revertir la situación aprovechando el sello de su nuevo técnico siendo conscientes de que el tren del play off puede tener su última parada en el partido de este domingo.

Tanto Fran Onrubia como Ángel López tienen a todos los futbolistas de sus respectivas plantillas, disponibles ya que el técnico azulgrana recupera a Mati No Garbarino que la semana pasada estaba sancionado por acumulación de tarjetas y a Pablo Carrascosa que sintió molestias en el calentamiento del pasado sábado.

Debido a la igualdad existente en la parte alta de la clasificación, también entra en juego el golaveraje particular. En este sentido, cabe recordar que el Jove Español de San Vicente venció en la primera vuelta (3-1) al Eldense.