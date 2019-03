"Si ellos tienen problemas, imagínate nosotros"

Pepe Bermúdez ya ha empezado a preparar el partido del domingo a las 12:00 horas ante el Xerez CD. El técnico del Arcos CF tiene dos bajas seguras para este encuentro, las de Bugatto y Lebrón y sabe que tanto ellos como los azulinos, se juegan mucho en este próximo encuentro, “nosotros hemos salido un poco de ahí abajo pero nos queda mucho por delante y el Xerez CD querrá ya sumar de tres después de haber perdido los dos últimos partidos, será un encuentro difícil”.

Bermúdez no cree que los problemas que atraviesa la entidad jerezana vaya a afectar a los jugadores, “porque también nosotros los estamos sufriendo y los nuestros vienen de largo. Sin ir más lejos, la semana pasada sólo entrenamos tres días para abaratar gastos de gasolina a los que vienen de fuera, en ese sentido estamos igualados. Pero lo que está claro es que cuando los jugadores se enfundan la camiseta y salen al campo se olvidan de todo y se comportan como profesionales”.

Para el preparador gaditano no hay favorito , “porque en estos últimos 8 partidos que quedan no lo hay, ya todos nos jugamos algo y los partidos se complican mucho. Quitando al Ciudad de Lucena y Puente Genil, los demás todos nos jugamos algo y yo no daría favorito a nadie, los partidos hay que competirlos”.

Sobre el Xerez CD reconoce que no esperaba verlo a estas alturas de liga jugando por no descender, “es cierto que al principio era un equipo que estaba hecho con buenos jugadores, con experiencia en categorías superiores, pero luego cuando me entero con el paso del tiempo de las condiciones difíciles de entreno que tenían imaginaba que eso les iba a perjudicar. Ojala que a partir del lunes ganen los siete partidos restantes, le deseo lo mejor”