Juan Gómez pide que nadie se obesione con el gol, "lo grave sería no crear ocasiones"

El próximo domingo se enfrentarán en la Ciudad Deportiva Luis del Sol dos equipos con claras aspiraciones de disputar la liguilla de ascenso a Segunda B, el más goleador del campeonato, el Betis B y el menos goleado, el Xerez DFC.

Andrés García Tébar, técnico azulino, no podrá contar con el sancionado Álex Colorado ni el lesionado Jorge Herrero, dos bajas importantes para un partido tan exigente como éste.

El Xerez DFC está obligado a acertar en el remate, su asignatura pendiente en estas últimas jornadas, por eso Juan Gómez cree que “debemos ser nosotros mismos y marcar algunas de las muchas ocasiones que estamos teniendo. Hay que jugarles de tú a tú, respetarles porque van delante de nosotros. En la ida fuimos mejores pero no tuvimos suerte, ojalá eso cambie”.

Para el sevillano, “lo preocupante sería no hacer ocasiones, no llegar a la portería rival y eso lo hacemos. Somos conscientes que tenemos un problema de cara a gol, no estamos teniendo suerte en esa faceta, pero no debemos obsesionarnos por eso, estamos creando oportunidades”.

A Juan Gómez le “jode” que la afición del Xerez DFC no pueda estar en la Ciudad Deportiva bética, “nos gusta ver la grada de azul y el domingo no será lo mismo. Sé que esta medida la han adoptado los dirigentes del Betis en varios partidos este año. Es lo que hay, al final seremos los jugadores los que saltemos al campo a tratar de ganar el encuentro”