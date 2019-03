Nuevas vacunas para prevenir la meningitis

La charla, con importante respuesta de madres, tenía lugar en el Salón de Actos del Centro comarcal de Servicios Sociales Comunitarios, dentro de la campaña ‘Promoción para la salud-Información para familias’ bajo el título: ‘Nuevas Vacunas. Enfermedad Meningocócica invasiva (Meningitis). Actualización de las nuevas vacunas frente al meningococo. Nuevos retos para los Adolescentes”, impartida por Araceli Astasio Astasio (Médico del área de pediatría Jaén Nordeste-Centro de Salud de Jódar, dirigida a los integrantes de la Escuela de Padres ‘Sana, Sana, Culito de Rana’, aunque también al público en general.

Teníamos la oportunidad de conversar con Araceli Astasio, que nos comentaba el contenido de la charla, “… La meningitis no necesita carta de presentación, se le conoce, por lo terrible que es esta enfermedad… Es una enfermedad que provoca mucho impacto en las familias a las que les toca padecerla…”.

Explicaba Astasio la actualización de las nuevas vacunas para su prevención, “… Para hacer frente a este enemigo invisible hay actualización en vacunas. Hay seis formas de padecer meningitis. La cobertura de todos los niños, tiene la C, aunque solo se tenga esta, hay que vacunar de todos. En la vacuna para la meningitis B no hay novedades. Ahora, justo para los adolescentes, hasta 24 años, ha habido un rebrote de la meningitis tipo W e Y, ha salido, para cubrir esa necesidad, de esas cepas que están muy virulentas. Esa vacuna es tetravalente, con un único pinchazo se protege de los tipos C, A, W e Y…”

Cartel anunciador / Centro de Salud

Se hacía eco del anuncio del consejero de Salud, “… Ha hecho la propuesta de que esta vacuna sea gratuita, en el calendario andaluz, a finales de año o principios de 2.020. La línea tiene que ir por ahí, porque hay mucha preocupación… La bacteria de la meningitis es una bacteria para la que el ser humano no tiene mecanismo de defensa… Y además, vacunarte de una de ellas no te protege de las demás. La población infantil está vacunada de la C, a los 4 meses, 12 meses y 12 años, gratuitamente, pero la B y la tetravalente hay que comprarlas… La enfermedad es que tiene una lotería muy mala, una mortalidad o una morbilidad, la lotería es malísima. Aquí el dinero, 50 o 100 euros, me lo gasto en unos zapatos o en una vacuna…”.

En cualquier caso, el mensaje principal es de sentido común, “… El mensaje es sentido común, ver en que edades tienes tus hijos… Si empezasen a declararse casos en Andalucía, y hay que comprársela y no esperar a que sea gratuita, y tener cuenta que solo serán gratuitas para los 12 meses y 12 años… Y claro al que no le pille, me incluyo, mis hijos tiene 10 y 14 años, no voy a estar a la espera, las tengo que comprar…”.