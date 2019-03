Si Hai Saída: "el compromiso adquirido es que todas las partes nos escuchemos"

La presidenta de Si Hai Saída, Marta Rodríguez Engroba espera que se "no se quede solo en palabras" todo lo que se comentó en el encuentro que se celebró este miércoles en la Diputación de Lugo, en el que estuvieron presentes representantes de instituciones y entidades implicadas en la lucha contra la violencia de género.

Así, explica que "el mayor compromiso adquirido, que fue unánime", es que los colectivos se escuchen entre ellos, para "comenzar a tomar soluciones". Además, se incidió "mucho" en la necesidad "de una selección exhaustiva del personal que se ocupa de las víctimas de violencia machista a la hora de acudir a denunciar". La presidenta de la Asociación advierte que "una simple sensación de ser cuestionada o no creída, es suficiente para que la víctima desista y abandone el proceso de denuncia".

Otra de las cuestiones importantes es "la protección posterior", porque según explica Rodríguez Engroba, "de nada sirve que se insista a las mujeres para que vayan a denunciar si luego no se les ofrece una protección adecuada". Aquí recalca que "la atención no puede ser de vez en cuando y no se puede sustituir por un mensaje porque cuando el juez decide que las víctimas necesitan policías custodios con ellas, es porque es consciente del peligro que corren".

En el encuentro se trató también la necesidad de agilizar los trámites para solicitar ayudas, algo que la presidenta de Si Hai Saída argumenta diciendo que "la mayor parte de las veces las víctimas no tienen medios económicos para hacer frente a sus gastos básicos de techo, luz y agua, lo que las puede llevar a volver con su maltratador".

En definitiva, se trata de "cubrir sus necesidades básicas, que parecen obvias pero que muchas veces no se consigue", ha precisado. "La intimidad en la comisaría a la hora de denunciar también es necesaria, para poder tener una sensación de intimidad", sentencia finalmente.