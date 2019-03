Garrido: "Han sido cuatro años difíciles pero también muy satisfactorios"

Durante más de un minuto los diputados de la Asamblea de Madrid han ovacionado a Ángel Garrido en el último pleno de esta legislatura. Con su futuro todavía sin anunciar por el Partido Popular pero con todas las papeletas puestas en Europa, Garrido se ha despedido de Vallecas donde todavía cabe sorpresa de aquí a las Elecciones Autonómicas de mayo.

En la Ventana de Madrid, el presidente de la Comunidad de Madrid no ha descartado que podamos ir hacia una tercera presidencia ya que el calendario y el marco legal de las Europeas, obligan a los aspirantes a estos comicios a no ocupar la presidencia de una institución. Garrido no ha aclarado durante la entrevista cuál será su futuro político y ha preferido dejar el anuncio en manos del partido.

Garrido ha admitido que han sido cuatro años difíciles: "Eso no se le oculta a nadie. Cuatro años duros pero también bonitos e intensos. Las cosas difíciles también nos dan satisfacciones y yo creo que el trabajo del gobierno ha sido bueno".

OPERACIÓN CHAMARTÍN

Sobre el futuro de la Operación Madrid Nuevo Norte, el presidente de la Comunidad de Madrid ha negado que exista un boicot de la administración regional al Ayuntamiento de Madrid. "Es una operación compleja y estas cosas hay que estudiarlas con mucho detenimiento". Garrido cree que ese visto bueno no se resuelve "en dos o tres días". Insiste en que los técnicos deben tomarse su tiempo y que eso puede llevar incluso meses de trabajo.