La Junta Electoral prohíbe la consulta ciudadana sobre Monarquía o República en Valldemossa

La Junta Electoral de Palma prohíbe la consulta no vinculante Monarquía- República, convocada para el 31 de marzo en Valldemossa.

La Junta electoral de Palma ha remitido una resolución al ayuntamiento en la que prohíbe la consulta popular, así como un debate, un día antes el 30 de marzo, también en el municipio. Considera que el perfil de la actividad no se ajusta a lo que autoriza la Junta Electoral Central. Toni Colom, el primer teniente de alcalde de Valldemossa, explica a la SER, que les han informado de que la Junta Electoral central, no permite este tipo de actividad en periodo electoral. Avanza que van a recurrir. "Creemos que poder debatir el modelo de estado es una discusión independiente de las elecciones, en las que no se elige al rey ni a un presidente de la república", añade.