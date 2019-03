Arranca la VIII edición del Festival de Cine Fantástico Europeo

La bestia dentro de mí es la temática de este año en la que se pone el foco sobre la dualidad humana. El festival no solo presenta películas e invitados sino un amplio abanico de eventos que convertirán Murcia en la capital del cine fantástico europeo durante el mes de marzo.

Directores, actores, cortometrajes, charlas, talleres, exposiciones, filmes clásicos, anime, infantiles y mucho más, conforman la atrevida propuesta del festival.

Estrellas, directores y profesionales del fantástico

En total se proyectarán veintinueve largos y dieciocho cortos (trece nacionales y cinco murcianos) entre el 22 y el 30 de marzo en la Filmoteca Regional. Durante esos días, los amantes del fantástico podrán conocer a algunas de sus estrellas, directores y profesionales como el director de Rec Jaume Balagueró; el actor Jack Taylor; la directora de The Devil’s Doorway Aislinn Clark o el director La Noche del Virgen Roberto San Sebastián.

También asistirán el guionista y director de cine Tirso Calero; el programador de largometrajes del Festival de Cine de Terror de Molins de Rei Omar Parra; el director del documental que

narra la vida de Jack Taylor y programador del Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges Diego López y la subdirectora del mismo Mónica García; la dibujante e ilustradora Alitha Martínez, el dibujante y diseñador del cartel del C-FEM Fernando Dagnino o el historietista e ilustrador Daniel Acuña.

La sección oficial a concurso mostrará solo cine de Europa. Las películas son algunas de las más famosas del fantástico europeo del pasado año y del presente como The Devil’s Doorway (Aislinn Clark, 2018), Lords of Chaos (Jona Akerlund, 2018) o What Keeps You Alive (Colin Minihan, 2018).

Entre otras secciones, destaca la anime en la que se mostrará la aclamada Mutafukaz (Run, Shoujirou Nishimi, 2017), la de cine inclusivo y adaptado con la proyección de Coco (Lee Unkrich, Adrian Molina, 2017) o C-FEM Kids, la nueva sesión especial para los niños que contará con La Princesa Pononoke (Hayao Miyazaki, 1997) o Mi Vecino Totoro (Hayao Miyazaki, 1988).

Posesión Infernal inaugura el C-FEM

La apertura del festival será el viernes 22 de marzo en la Filmoteca Regional con varias proyecciones entre ellas el clásico Evil Dead, más conocida en España por Posesión Infernal (Sam Raimi, 1981) a las 22horas. En los días siguientes, los aficionados al fantástico también podrán disfrutar de clásicos como Blade Runner (Ridley Scott, 1982) o La Semilla del Diablo (Roman Polanski, 1968).

Alondra Bentley cerrará el festival

El viernes 29, en la recta final del festival, se hará entrega del premio Serial Killer a Jaume Balagueró. El sábado 30, se otorgará el galardón Nosferatu, en reconocimiento a los profesionales del audiovisual de Murcia que apoyan al festival, a Manuel García de Otazo.

Para culminar, tendrá lugar la actuación de Alondra Bentley que interpretará en directo la Banda Sonora Original compuesta por ella misma para la proyección del clásico Dr. Jekyll y Mr. Hyde (John S. Robertson, 1921).

Foto maratón en el Infante

Tras el éxito de la exposición inaugurada recientemente en la Biblioteca Regional sobre Paul Naschy, el rey del terror español y la batalla fílmica, el C-FEM ofrecerá una serie de actividades entre el 15 y el 22 de marzo para calentar aún más el ambiente fantástico, entre ellas, una foto maratón en el barrio del Infante Juan Manuel el día 16.

Toda la información del festival se puede encontrar en la web www.c-fem.es y la programación en la Filmoteca Regional Francisco Rabal.