El Alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, está en Bruselas. Se ha ido a recoger un premio que la Unión Europa ha concedido a la ciudad, ¡pásmense!, por promover el uso de la bicicleta. Les aseguro que no es chufla. Es tal y como lo escuchan.

A pesar de la nefasta política municipal, la de este equipo y la que protagonizó en su día el del socialista Heliodoro Gallego, nos han premiado en la materia. Resulta que el reconocimiento se basa en el uso de una aplicación móvil. En definitiva, en este siglo XXI en el que vivimos, en el que prima lo virtual, vales más por lo que parece que haces que por lo que haces realmente.

Yo creí que el premio a la movilidad nos lo daban por rellenar las juntas de las baldosas de la Calle Mayor y evitar así los problemas con los tacones, obra que se mostrará inútil en unos meses, cuando vuelvan a asomar las rendijas. Pero no, nos lo dan por la bici. Pensé que Polanco, para compensar, iría en bicicleta hasta Bruselas, pero me confirman que no ha sido así. Conclusión: Palencia sin servicio de alquiler de bicicletas, con tramos de carril bici que aparecen y desaparecen sin coser la ciudad y con un plan de movilidad que se anunció a bombo y platillo y que debe reposar en algún cajón municipal acumulando polvo, está entre las 25 mejores ciudades en el fomento del uso del vehículo de dos ruedas.

¡Cómo estarán las peores! En fin, la foto está garantizada a las puertas de unas elecciones. Polanco se puso ayer en modo candidato y dijo que, si vuelve a ser alcalde, planteará buscar un espacio para un segundo aparcamiento que dé servicio al hospital. ¡Lo vendo barato, señoras, señores! Y si son necesarios tres aparcamientos, pues hacemos tres. ¡O los que haga falta, oiga! ¿Para qué vamos a hacer las cosas bien desde el principio? ¿Para qué aplicar la lógica y construir un parking lo suficientemente grande tal y como plantearon los representantes vecinales?

Nuestros gestores son tan miopes, y en este caso miro hacia la Junta, que han hecho un aparcamiento, todavía sin señalizar, que tiene poco más de 700 plazas. Ni siquiera está la rotonda que debe reordenar el tráfico. Y no está porque se nos van a juntar las obras, a las puertas de unas elecciones, con la remodelación del Puente de Hierro. Esa misma remodelación que el concejal de Obras anunció en 2016, 2017 y, ¡mira tú qué casualidad! Se hace a menos de dos meses de los comicios.

Pero lo importante, insisto, es lo que parece. Y estos días nos dan un premio en Europa. Claro que ya se nos ha olvidado, pero al Ayuntamiento, cuando gobernaba Gallego, también le dieron un premio por el inútil carril bici del Vial y hasta vino la tele pública a hacer un reportaje. El entonces alcalde, aparecía en medio del carril todo ufano, como ufano estará ahora Polanco en Bruselas. Lo siguiente es que nos den un premio para las obras inacabadas de la Tejera o por las goteras del Lecrác. Eso es la política. La foto y el autobombo. Que se lo digan a Armisén. ¿Han contado ustedes cuántas fotos de la presidenta de la Diputación aparecen cada día en los medios de comunicación? Claro que tanta exposición no siempre funciona. El ex alcalde Marcelo de Manuel salía en los periódicos varias veces al día. Cada vez que salía, perdía un puñado de votos. A veces la sobreexposición es contraproducente.