"El Sindicato Médico es una organización apolítica"

El secretario general del Sindicato Médico, Alberto Pérez, afirma que no les influye la cercanía de las convocatorias electorales a la hora de decidir mantener el conflicto laboral con jornadas de huelga que regresan al sistema de salud en Navarra durante este jueves y el viernes: "No nos influye, tenemos nuestros problemas independientemente de quién esté en el Gobierno. Si no son unos, serán otros los que los tengan que solucionar"

Pérez manifiesta que es un avance el que hayan sido convocados a una reunión con Función Pública el lunes 25 de marzo. "Intentaremos llegar a acuerdos". Considera que se puede hablar de un "conflicto crónico" pero no por la duración del periodo con días de huelga sino "porque llevamos muchos años reclamando nuestros derechos y mejoras para los pacientes".

Alberto Pérez critica las decisiones de Salud sobre los servicios mínimos: "No sólo está imponiendo servicios mínimos muy altos, sino que además está abusando a la hora de implantarlos, los médicos estamos estamos en este momento muy unidos y muy enfadados".