Beaumont, sobre la transferencia de Tráfico: "Quizás, quizás, quizás..."

Se agota el tiempo hábil para formalizar en un documento oficial las transferencias totales de la competencia de Tráfico y Seguridad Vial desde el Estado a Navarra pero la consejera de Interior no pierde la esperanza de que esa firma se produzca antes de las elecciones. De las elecciones generales o incluso de los comicios forales.

A la pregunta formulada por el portavoz de EH Bildu, Maiorga Ramírez, la titular de Interior ha respondido contando que el pasado 12 de marzo habló personalmente con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que le transmitió que "todo estaba preparado", tanto la información pendiente de la DGT como los informes ministeriales. No obstante, Beaumont entiende que el "gobierno estatal del Partido Socialista no tiene sus tareas hechas al respecto porque ni ha designado a sus representantes en la Junta de Transferencias y aunque dice tener preparada toda la documentacion para suscribir el acuerdo no nos la entrega. Es una incógnita por tanto por despejar la de que quizás lo haga antes del 28 de abril, quizas, quizás, solo quizás". Por el contrario, Beaumont reitera que Navarra sí tiene hechas sus tareas al respecto con la designación de los nombres para la Junta de Transferencias y la documentación elaborada para suscribir el acuerdo con los Ministerios y además cuenta con los medios para asumir la competencia. La titular de Interior no descarta "seguir trabajando si no puede ser antes del 28 de abril, que sea antes del 26 de mayo, pero que sea", concluyó Beaumont.