Aranzadi-Municipalistas busca aliados

Aranzadi crea una nueva marca: Aranzadi-Municipalistas, a la que tienden la mano a toda la ciudadanía y a la que esperan que se unan Podemos, IU, Batzarre y Equo. De momento, no han obtenido respuesta. Laura Berro, portavoz de Aranzadi: “Por el momento no hemos obtenido ninguna respuesta. Nosotras creemos que todavía tenemos tiempo. Creemos que es esencial llegar a acuerdos, estamos totalmente abiertas, y bueno, invitamos de nuevo a que digan algo”.

De momento, primarias sin listas para elegir candidatos. Le preguntamos a Berro si Aranzadi estaría dispuesto a no liderar esa confluencia. Responde: “El liderazgo tiene que ser conjunto, esto no tiene que ser una sopa de siglas: cada grupo con su asamblea, reunión… No. Si no que sea una cosa conjunta en la que tranquilamente podamos debatir entre todas y evitar esa división interna que nos parece que no suma tanto”.

Proyecto que nace, asegura Berro, como frente de izquierdas en oposición a lo que ha tildado de "trifachito".

Proceso de primarias

El próximo 22 de marzo, abre su proceso de primarias la nueva iniciativa política de Aranzadi-Municipalistas, impulsada por la candidatura ciudadana Aranzadi.

Desde el 22 de marzo hasta la medianoche del lunes 25, cualquier ciudadano o ciudadana podrá presentarse a las primarias. Están abiertas a la participación de cualquier persona, participe o no activamente en política, con la salvedad de los cargos electos que hayan ejercido su labor durante la última legislatura, con el objetivo de evitar “profesionalización” de la política.