Sorpresón en el Bera Bera: Judith Sans deja el balonmano

Sorpresón en el SÚPER AMARA Bera Bera. Judith Sans no seguirá la próxima temporada, pero no porque se marche a otro club, sino porque deja la práctica profesional del balonmano. Una decisión sorprendente, teniendo en cuenta la juventud de la pivote catalana, su enorme proyección y su gran nivel. “Tengo fuerzas para seguir hasta final de este año y luchar por ganar la Copa y la liga, pero no para seguir otra temporada más. Sentía que me agobiaba, lo había pensado hace tiempo y cuando lo he dicho me he sentido liberada y ahora estoy disfrutando más”, explica Judith Sans en compañía de Tati Garmendia, responsable de la sección y que ponía cara de sorprendida, porque le costaba entender la decisión de una jugadora que volvía el pasado verano a San Sebastián tras su frustrada experiencia en Dinamarca. “A partir de ahora me centraré en las prácticas de mi carrera de enfermería, veía que no podía seguir con las dos cosas, el balonmano ha sido hasta ahora lo más importante para mí, pero ahora siento que tengo otras cosas, lo necesito”, explica Sans.

Me reuní con Tati justo después de jugar en Europa y le dije que iba a dejar el balonmano. No sé si por un tiempo definitivo”, confirma la jugadora catalana. “Ha sido una decisión difícil porque llevo desde los 14 años dedicándome a esto, priorizándolo, pero es lo que ahora mismo necesito. Desde que tomé esta decisión estoy mucho mejor, disfrutando al máximo. Estoy súper agradecida y voy a dar lo máximo en lo que queda. Creo que es el mejor sitio en el que he podido estar. Es un club que lucha por todo, las compañeras son las mejores y mejor ciudad, imposible”. Pero de un tiempo a esta parte no estaba bien. “Llevo tiempo en el que no estoy ilusionada, en el que el balonmano no me llena como lo hacía antes”.

Judith Sans reconoce que le ha costado mucho tomar la decisión. ”Ha sido un proceso largo porque al final no quieres ver que después de tantos años lo vas a dejar cuando esto ha sido tu sueño. Necesitas un tiempo porque es difícil aceptarlo”. Pero no es una retirada, es un adiós que puede no ser definitivo. “No cierro la puerta porque nunca se sabe. Ahora necesito un tiempo y quizás dentro de un tiempo necesite el balonmano”.

La decisión cogió por sorpresa tanto al club como a sus compañeras, que no conocían sus intenciones: “Ha sido una sorpresa, claro. Nosotros queríamos que se quedara, pero ella lo tenía muy claro. Después de no haberla podido convencer en un primer momento, aún hubo una última llamada pero lo tenía muy claro”, explica Tati Garmendia.

O’Mulloni y Eli Cesáreo, primeros fichajes En el acto de despedida de Judith Sans, Tati Garmendia también confirmó los dos primeros fichajes del Bera Bera para la próxima temporada. Dos jugadoras del Aula Valladolid, O’Mulloni y Eli Cesáreo, que firman por dos temporadas para cubrir las salidas de Elke Carsten y La propia Sans. Se confirma así el anuncio del presidente del Aula de la semana pasada antes de jugar contra Bera Bera. “No se trata sólo de fichar a jugadoras de nivel, sino hacer que formen parte de un equipo y de un método de trabajo. Eso es lo más complicado. Seguro que ellas van a venir dispuestas a ello y que Imanol va a ser capaz de meterlas en la disciplina del equipo cuanto antes”.