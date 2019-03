Laínez: "Quiero ganar algo con el Betis"

El fichaje de Diego Laínez ha sido el desembolso más importante que ha realizado el Betis en el último mercado invernal. El jóven mexicano es una promesa que Serra Ferrer confía que explote en el club al más alto nivel. En una entrevista con Goal el atacante verdiblanco hace referencia a sus primeros meses en Sevilla

. "A mi entender he tenido muchos minutos y en los últimos partidos no he tenido tantos pero desde que llegué creo que he tenido muchos minutos y mucha participación. Estoy feliz por ello y es parte de esto" ha señalado el mexicano que considera que "cuando he jugado lo he hecho muy bien. Eso indica que estoy creciendo". El jugador opina favorablemente sobre Quique Setién. "Es un profesor al que le gusta que tengamos el balón, muy táctico. Eso me gusta mucho, comparto esa idea y eso me va a ayudar a seguir creciendo como jugador".

Uno de los asuntos que mejor ha captado Laínez es el deseo de los seguidores de ganar un título en corto plazo "quiero seguir creciendo con el Betis, lo demás vendrá por sí sólo pero claro, me gustaría ganar algo con el Betis, alguna competición" señaló el jóven futbolista que ya conoce la importancia del enfrentamiento con el Sevilla que se disputará el 13 de abril. "Me han hablado de él. Creo que es algo ilusionante para todos y es un partido que queremos ganar" concluyó.