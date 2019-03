Polémica política en Santa Cruz de la Zarza por la suspensión del contrato de la arquitecta municipal

En Santa Cruz de la Zarza se ha abierto una tormenta política por la suspensión del contrato con la arquitecta municipal, Pilar Amores Díaz-Regañón. Izquierda Unida, que comparte Gobierno con el PSOE, ha denunciado públicamente que el alcalde socialista, Luis Alberto Hernández, ha rescindido el contrato de la arquitecta de manera unilateral. También el PP ha lamentado los hechos, aunque acusa a IU de ser cómplice de la decisión del alcalde socialista. Por su parte, el regidor ha contestado en Radio Tarancón que la arquitecta estaba incumpliendo el contrato que mantenía con el Ayuntamiento.

Los concejales de Izquierda Unida, miembros del equipo de Gobierno, han lamentado la decisión del alcalde de Santa Cruz de la Zarza, que por un decreto de Alcaldía notificó la rescisión del contrato con Pilar Amores, la arquitecta. Los ediles de IU han manifestado sorpresa porque "no se aportan motivos reales ni pruebas fehacientes para la rescisión del contrato". Además, añaden que ya el año pasado el alcalde intentó resolver el contrato pero termino rectificando. En los últimos días le han propuesto meditar la decisión, pero el alcalde ha seguido adelante con el inicio del expediente y la arquitecta dejó de trabajar el pasado lunes.

Mientras, el Partido Popular también se ha mostrado contrario a la rescisión del contrato. Como ha explicado Román Muñoz, ex alcalde y portavoz del grupo popular en la oposición, el secretario emitió un informe no favorable sobre el decreto del alcalde. De cualquier modo, Muñoz ha acusado Izquierda Unida de seguir apoyando al PSOE en el Gobierno y seguir siendo cómplice de decisiones municipales como la que ha tomado con la arquitecta.

Sobre los motivos de la posible rescisión, desde el PP aseguran desconocer el expediente que ha llevado al alcalde a expulsar a la arquitecta actual. "Según el informe del secretario no procede el despido de la arquitecta, pero no sabemos qué oscuro problema tendrá el alcalde", ha manifestado el portavoz popular, asegurando que han pedido el expediente, pero no han tenido acceso al mismo.

Respuesta del alcalde

El alcalde de Santa Cruz de la Zarza, Luis Alberto Hernández, ha hecho declaraciones en Radio Tarancón sobre la resolución del contrato. Hernández apela a un trasfondo de "falta de confianza" hacia la arquitecta, que trabajaba en el Ayuntamiento a través de un contrato de servicios. Hernández, que no ha profundizado en los motivos que le han llevado a iniciar la resolución del contrato, sí que ha manifestado que la labor que estaba llevando a cabo Pilar Amores estaba "excediendo en algunos casos de las labores propias de un arquitecto contratado por el Ayuntamiento".

El alcalde de Santa Cruz de la Zarza ha aclarado en primer lugar que el contrato no se ha rescindido. Lo que ha iniciado "es el proceso de resolución" que está pendiente de un dictamen jurídico del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. "Está en suspenso ahora mismo el contrato", por lo que "la arquitecta no presta servicios y el Ayuntamiento no la paga". La arquitecta ha presentado alegaciones.

Sobre el informe desfavorable del secretario, el alcalde ha señalado que el documento es posterior al inicio de la resolución del expediente. Aún así, ha manifestado que aunque respeta y valora mucho al secretario, "se excede en la razón de su informe", que tiene que ser de legislación "aplicable y de procedimiento". Sin embargo, el secretario "hace valoraciones en el sentido de que las causas de resolución no se van a poder demostrar", algo que "no se sabe de antemano", según el alcalde.

Hernández ha reconocido a este emisora que la decisión la ha tomado de manera unilateral y confirma que concejales del equipo de Gobierno no han apoyado el proceso.