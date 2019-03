El Real Valladolid recuperó una vieja costumbre aprovechando el parón, disputar un partidillo en Zorrilla en esta ocasión mezclando jugadores de la primera plantilla y del filial. 350 personas disfrutaron de la mañana soleada que vino salpicada de goles, dos de Unal, uno de Nacho, otro de Guardiola y el más aplaudido, el de Daniele Verde al más puro estilo del italiano, de disparo de larga distancia y por la escuadra.

Verde fue el encargado de pasar por sala de prensa y reflejó sus ganas de mejorar, de quedarse en el Valladolid y de seguir contando con más minutos: "Es la mejor temporada de mi vida, espero que el Valladolid me compre, me queda un año de contrato en la Roma, pero en Valladolid me siento como en casa".