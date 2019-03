Santisteve califica de "escandalosa" la decisión de continuar Torre Village

El outlet de Pikolín será uno de los temas de debate en la próxima campaña electoral. Hoy el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve se ha referido a la decisión de no suspender las licencias de actividad del outlet de Pikolín y ha calificado de escandoloso que "saltándose la legalidad los grupos municipales que han planteado el recurso, quieran seguir al hilo de la propia empresa que está decidida aunque vaya en contra de la legalidad vigente a continuar con las obras"

Desde el bloque PP-PSOE-Ciudadanos, reconocen lo evidente: en dos meses, no da tiempo de modificar el Plan General de Ordenación Urbana para adecuarlo al nuevo complejo de ocio y saldos como aprobaron ayer en comisión. Pero los tres partidos se muestran dispuestos a hacerlo en el próximo mandato.

El concejal popular Pedro Navarro justificaba esta decisión porque "Gracias a esa operación Pikolín no se va a Sevilla o no se va a Marruecos, o se va donde le hubiera dado la gana y se mantiene el empleo y la inversión en la ciudad de Zaragoza".

Para el gobierno y también para Chunta, es "urbanismo a la carta". Carmelo Asensio señalaba que "en este embrollo nos ha metido el tripartito de la moda" en clara referencia a PP, PSOE y Ciudadanos.

La socialista Lola Campos le respondía diciendo que "si es urbanismo a la carta esto, el propio Zaragoza en Común ha hecho más de treinta modificaciones del Plan General que ahora dice que hay que respetar estrictamente". La crítica la apoya Pedro Navarro; " si es urbanismo a la carta Zaragoza en Común tiene una baraja entera".

Desde Ciudadanos Sara Fernández reconocía que "hay dificultades para que realmente se llegue a esa casación, somos conscientes de que si no hay que hacer una modificación del Plan General de Ordenación Urbana" aunque no ocultaba que "a día de hoy no se va a hacer por el momento en el que estamos".

Desde el gobierno, a la vicealcaldesa Luisa Broto le preocupa que el outlet de Pikolin reaparezca en el próximo mandato y les pedía que recordasen lo que sucedió en el Alcampo de Utrillas, "porque allí si hay una reclamación patrimonial la paga el Consistorio".