Pilar Zamora: "Me presento con más ilusión que hace cuatro años"

La candidatura del PSOE al ayuntamiento de Ciudad Real y que encabeza Pilar Zamora ya se ha presentado publicamente ante los medios. La actual alcaldesa de Ciudad Real, ha asegurado que afronta el reto de optar a volver a gobernar el Ayuntamiento "no sólo con más ilusión que hace cuatro años, sino con una buena carta de presentación para los ciudadanos, del trabajo bien hecho".. Zamora ha vuellto a defender la candidatura como diversa y que representa a todos los sectores de la ciudad.

Una candidatura, afirma, renovada y representa a todos los ámbitos de la sociedad ciudadrealeña y, además, "lo hace con un proyecto de ciudad con el que seguir avanzando y seguir desarrollando esa estrategia que ya nos marcamos al inicio de Legislatura de hacer una ciudad para todos".

También ha agradecido al equipo de gobierno que le ha acompañado en la legislatura que ahora termina y también ha puesto en valor el paso dado por las nuevas caras, en muchos casos independientes; "No es fácil dar un paso al frente, no es fácil significarse ni perder la privacidad de tu vida, pero cuando yo he hablado con ellos, todos y todas me han demostrado que tienen vocación de servicio y ganas de hacer cosas por Ciudad Real", ha concluido.