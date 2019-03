Luis Arráez (CC): "salgo a ganar el Senado por Lanzarote y por La Graciosa"

El candidato al Senado de CC por Lanzarote y La Graciosa, Luis Arráez Guadalupe ha pasado por los micrófonos de SER Lanzarote. Natural de Órzola, asegura que "estamos luchando para que en la distribución de los fondos del REF ese porcentaje le toque también a La Graciosa", explica Arráez. Luis Arráez empezó en política siendo concejal en Haría y luego militó en el Partido de Independientes de Lanzarote (PIL). El ahora candidato al Senado asegura que "tenemos que contarle a Madrid no que existe una octava isla, sino contarles cómo es esa octava isla y contarles que tienen los mismos derechos que los ciudadanos".

De hecho, el candidato al Senado asegura que han propuesto también que el Cabildo pase a llamarse "Cabildo de Lanzarote y de la Graciosa", explica. "Ya lo hacíamos en la parranda marinera de Órzola, donde estuve mucho tiempo, ya hora nos han seguido otros grupos", puntualiza. Arráez Guadalupe asegura estar decidido a ganar una plaza en el Senado para defender los intereses de conejeros y gracioseros.

"Estoy muy ilusionado y he recibido unas muestras de cariño y apoyo impresionantes, he dado este paso y para mi es un reto y una gran responsabilidad pero estoy convencido de que tenemos muchas posibilidades", explica el ahora Consejero de Hacienda de Coalición Canaria. "He trabajado al máximo y mi compromiso es seguir trabajando y luchando", concluye.