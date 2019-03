“Hoy me he vuelto a sentir futbolista”. No hay mejor resumen para cerrar, esperemos que definitivamente, el calvario que ha sufrido Alex Szymanowski que tras su lesión en diciembre de 2017 no había vuelto a jugar un partido con el C.D. Leganés hasta el amistoso de este miércoles en Butarque (3-2) ante el C.F. Rayo Majadahonda. El encuentro sirvió también para recuperar el tono a Bustinza o Silva y dar minutos a Ezequiel Muñoz o Arnaiz. Los pepineros regresarán el lunes a los entrenamientos.

“Me quedo con los momentos previos al partido, poder ver mi nombre y número en la camiseta, volver a ponerme las espinilleras… ha sido muy especial y un día muy importante para mí”, destacó el argentino que disputó 18 minutos.

“La idea es ir de aquí para arriba”, afirmó optimista, “estoy a disposición del entrenador. Si tengo la suerte este año de poder disfrutar de la gente de Butarque, que tan feliz me ha hecho, bienvenido sea”.

Tal vez no llegué aun al ‘derbi del sur’ (Coliseum, 30 de marzo,13:00 horas) pero estará animando. “No hace falta motivar a nadie. Sabemos de la importancia del encuentro, sabemos que para Leganés y para la ciudad no es un partido más. Daremos todo para que la gente se vaya contenta de allí”, finalizó.