Kieszek: "Estamos a seis puntos del ascenso directo y no vamos a tirar la toalla"

Pawel Kieszek vuelve a situarse bajo los focos. El portero polaco ocupará, salvo sorpresa, la meta del Málaga ante el Nástic por la ausencia de Munir que está con su selección. El jugador habló del partido. "Segunda es muy competitiva, pero todos los equipos pueden ganar contra todos. Sabemos que el partido no va a ser fácil. Tenemos que trabajar 90 minutos, no como ante Osasuna, que jugamos muy bien la primera parte y luego por un detalle encajamos un gol y bajamos la cabeza. No se puede repetir eso. Si el Nástic nos hace gol, no podemos bajar la cabeza. Tenemos que darlo todo durante los 90 minutos". El objetivo del ascenso sigue estando intacto, aunque las diferencias con la cabeza han aumentado en las últimas jornadas. "Sabemos que los resultados no son tan buenos como la gente creía y que eso no es cien por cien bueno. Toda la gente piensa que todavía es posible. Estamos a seis puntos del ascenso directo y no vamos a tirar la toalla. Tenemos que poner más cojones en el campo y seguir adelante".



