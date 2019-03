La Media Maratón ya está aquí

La vigésimonovena edición de la Media Maratón CaixaBank Teatro Soho Ciudad de Málaga (21 kilómetros), que se celebrará este domingo con la participación de 7.500 corredores, estrena nuevo recorrido con salida desde el Paseo Central del Parque de Málaga, teniendo su desenlace en ese mismo punto de encuentro.

De los 7.500 atletas participantes, 5.817 son hombres y 1.683 mujeres y, 53 son las nacionalidades diferentes, destacando la participación de corredores de Reino Unido, Italia y Francia.

Esta edición incluirá categorías especiales para personas que cuenten con algún tipo de discapacidad sensorial, funcional y/o intelectual, tanto a pie como en silla de ruedas.

El recorrido se sitúa por el Paseo Central del Parque – Avda. Cánovas del Castillo – P.M. Ruiz Picasso (IDA) – P.M. Ruiz Picasso (VUELTA) – Avda. Cánovas del Castillo – Paseo de los Curas – Plaza de la Marina - Avda. Manuel Agustín Heredia – P.M. Antonio Machado – C/ Pacífico – Avda. Moliére – Camino de la Térmica – C/Pilar Miro – C/ La Unión Mercantil – C/ Villanueva de Algaidas – C/Villanueva de Tapia – Avda. Moliére – Camino del Pato – Avda. de los Guindos – C/ Luis Barahona Soto – C/Sor Teresa Prat - C/Federico Orellana – Avda. Juan XXIII – Avda. Ortega y Gasset – Cruz del Humilladero – C/conde del Guadalhorce – Avda. Aurora – Puente de las Américas – C/ Hilera – Puente de la Esperanza – Pasillo Santa Isabel – Avda. Rosaleda – C/Cruz del Molinillo – C/Ollerías – C/Carretería – C/Álamos – Plaza de la Merced – C/Alcazabilla – C/Cister – C/Molina Lario – C/Póstigo de Abades- Cortina del Muelle – Avda. Cervantes – Paseo Central del Parque.

El control de la prueba quedará cerrado sucesivamente al paso por los kms, 5, 10, 15, 20 y Meta, pudiendo emplearse un tiempo máximo de 40’, 1h. 20’, 2h 00’, 2h 40’ y 2h 50’, respectivamente. Cuando un participante sobrepase el tiempo previsto de cierre, será superado por el vehículo que indica el final de carrera, por lo que deberá abandonar la carrera o en caso de continuar, lo hará bajo su entera responsabilidad además de cumplir las normas y señales de circulación, como un usuario más de la vía.