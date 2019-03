Ángel Hernández denuncia que Soria ha perdido 41 plazas de formación de nuevos médicos en ocho años

En la provincia de Soria desde 2011 se han dejado de convocar 26 plazas MIR que estaban acreditadas en la especialidad comunitaria y familiar. En el caso de las plazas de enfermería que la Junta de Castilla y León no ha convocado pese a que tenían la acreditación son 11. El procurador socialista Ángel Hernández ha detallado las plazas sanitarias que se han perdido en la provincia de Soria y que la Consejería de Sanidad no ha convocado. En lo que respecta a los profesionales médicos de atención hospitalaria el número de plazas no convocadas asciende a 15. Son 6 profesionales especializados en medicina del trabajo, otros tantos de medicina interna y 3 de urología. Para Hernández hay “41 plazas de formación para nuevos médicos en la provincia de Soria que la Junta de Castilla y León ha dejado sin convocar y lo que no se puede reclamar es al Gobierno de España que haga una convocatoria extraordinaria cuando la propia Junta de Castilla y León se ha olvidado de convocar las plazas que tenía convocadas y no se han formado profesionales”

El procurador socialista ha recordado que el Consejero de Sanidad ha reclamado al gobierno de España que se realice una convocatoria extraordinaria de más plazas MIR en atención primaria, familiar y comunitaria para cubrir el déficit de profesionales que supuestamente tiene esta comunidad. Pero el procurador socialista explica que el problema está en que “Sáez Aguado no ha hecho bien los deberes en estos últimos años porque desde 2011 hasta 2018, son 1076 plazas de formación en hospitales las estaban acreditadas y no han sido convocadas por la Junta de Castilla y León”. Hernández ha precisado desglosando por datos, que “en medicina familiar y comunitaria han sido 558 plazas de formación, que estaban acreditadas por el Ministerio y por tanto, las podía haber convocado la Junta de Castilla y León y no las ha convocado, 441 han sido para médicos y 117 para enfermería”. Además, en otras especialidades de enfermería también se han quedado sin convocar en el periodo de 2011 a 2018, otras 53 plazas de distintas especialidades

La evolución de los recursos humanos sanitarios de atención primaria en esta última legislatura desde 2015-2017 también refleja el “poco interés que ha mostrado la Consejería por cubrir estos puestos”; el personal médico ha caído en Castilla y León en 1.073 profesionales, es decir se ha reducido un 29 por ciento. En Soria la caída ha sido mayor, “se ha llegado al 32 por ciento de caída de profesionales sanitarios con 63 médicos de atención primaria”, puntualiza. En el caso de enfermería de atención primaria, en Castilla y León se han reducido 558 plazas, lo que representa un 20 % de descenso los profesionales y en Soria un 29 % son 42 enfermeros menos desde que empezó la legislatura hasta finales de 2017 que son los últimos datos que están publicados.

En personal no sanitario en Castila y León se incrementaron en un 58 % con 303 puestos de trabajo y en Soria descendió en 5 puestos de trabajo lo que representa un 15 %. En los datos en la comunidad se perdieron 1.352 profesionales de la sanidad en atención primaria de los cuales, 110 han sido en la provincia de Soria. Para Ángel Hernández ello “conlleva la falta de planificación y organización de la Junta de Castilla y León que nos hace perder año tras año profesionales en atención primaria, la más cercana al ciudadano, al final estos servicios los tienen que usar todos los ciudadanos y ciudadanas para hacer seguimientos de tratamientos y cualquier problema”. A ello se suma que “vayas a pedir cita a tu médico de familia y al final te la den para dentro de una semana o cinco o seis días cuando el problema igual ha desaparecido por lo tanto”.