El Ayuntamiento de Soria aprueba la cesión de la parcela para la nueva comisaría

El pleno del Ayuntamiento de Soria ha aprobado la cesión de la parcela para la nueva comisaría junto al parque de bomberos. Ha salido adelante con el voto a favor del PSOE, la abstención de IU, Sorianos y C,s y el voto en contra del PP. El concejal de C,s, Jesús de Lózar, lamenta que no se vaya a construir en el centro como elemento dinamizador “porque hay oportunidades como ésta para hacerlo por ejemplo en las traseras de la audiencia si no se hubiera aprobado una modificación puntual porque ahora no cabe ningún edificio institucional”.

El PP lo considera una maniobra electoralista. Javier Martín, concejal popular, ha explicado “que por esa razón debería quedarse encima de la mesa”. El PSOE ha acusado al PP del bloqueo de la mayor parte de los proyectos locales, incluida la nueva comisaría, durante el mandato de Rajoy. El concejal de urbanismo, Javier Muñoz, ha advertido que se mantendrán algunos servicios en el centro de la ciudad. “No se preocupen, se seguirán manteniendo los servicios más cercanos al ciudadano porque así tiene que ser”, ha explicado.

El punto de humor lo ha puesto el concejal de IU, Enrique García, para exponer que el Ayuntamiento ofertó la parcela al Ministerio de Justicia y no al contrario. El concejal ha parodiado lo que hubiera sido una intervención de Miguel Gila, “hola, soy del ministerio, que si quiere una parcela, para qué, para hacer una comisaría”.