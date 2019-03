Girauta: "Aún no he probado las carcamusas, pero estoy deseando hacerlo"

Juan Carlos Girauta, numero uno de la candidatura de Ciudadanos a las Cortes nacionales por Toledo, ha ofrecido en el programa Hoy por hoy Toledo su primera entrevista, una vez instalado en la capital regional. Lo ha hecho tras abandonar Barcelona con su ya famoso "Me he hecho de Toledo porque no quiero verles más" pronunciado en el Congreso y dirigido a los separatistas.

No esconde que conoce poco de Toledo aún, pero asegura que forma parte de su proyecto vital, mas allá de si finalmente consigue o no su escaño en el Congreso de los Diputados. De momento, reconoce haber visto las "carcamusas" únicamente en foto, aunque asegura que está deseando probarlas.

Girauta ha hablado de sus planes en Toledo, de las circunstancias que le han traído hasta aquí, de la dimisión de muchos de sus compañeros de Ciudadanos en Talavera a consecuencia de su elección como candidato por Toledo, de si pactaría o no con Page su grupo en la región, de VOX y hasta del plan hidrológico del Tajo.