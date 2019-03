Cinco poemas castellano-manchegos para celebrar el Día Mundial de la Poesía

Poesía es arte. Es una manera de vivir o de ver la vida. Una forma de dialogar, de crear y de innovar. Cada 21 de marzo desde 1999 se celebra el Día Mundial de la Poesía con el objetivo de “apoyar la diversidad lingüística a través de la expresión poética y dar la oportunidad a las lenguas amenazadas de ser un vehículo de comunicación artística en sus comunidades respectivas”. Hoy rendimos nuestro pequeño homenaje a este género literario haciendo una selección de algunos de los versos que han nacido en nuestra región:

ALBACETE

Joven. Así es la poesía de Albacete. En esta provincia es conocido el poeta es Constantino Molina, premio Nacional de Literatura en la modalidad de Poesía Joven “Miguel Hernández” por Las ramas del azar en 2016. También destaca el poeta albaceteño Rubén Martín Díaz que recibió el Premio Adonáis en 2009 y el Premio Ojo crítico de RNE en 2010 por su obra “Minuto Interior”; título que dio nombre a uno de sus poemas:

He prendido las ascuas y ya me siento a descansar un poco. Una ligera bruma ocupa los espacios descuidados visibles entre encinas, y sólo el frío, que desciende del norte, traspasa las paredes del silencio. El cielo pinta un paisaje nublado, el aire desdibuja los caminos, la luz flaquea y estremece las formas. No obstante, parece la mañana un apacible oasis alejado en el tiempo. Nadie vendrá –es enero profundo, la gente no abandona sus hogares–, y es mejor que así sea: quiero pensar a solas al lado de este fuego que enardece los instintos del hombre. Necesito escuchar mi propio pulso como si fuera mío de verdad, vivir este minuto prodigioso, este tiempo interior en la quietud, donde todo respira a través de mi cuerpo. Y sospecho un fervor que fluye de mis manos e ilumina, en un lugar remoto de la Tierra, la vida y sus asuntos.

CIUDAD REAL

La poesía en Ciudad Real tiene nombre de mujer. La periodista ciudarealeña, Antonia Cortés ha publicado hace menos de un año su último libro. Una obra en la cual esta joven escritora reflexiona sobre cómo nuestras vidas pueden cambiar en un instante.

El agua cae por el caño como un hilo de seda

Aproximas tus labios que apenas la roza…

En un instante

Gota a gota sobre tu boca

Y se rompe el chorro de la vida

CUENCA

En Cuenca hay un nombre destacado: Federico Muelas. Fue un poeta y periodista de la Generación del 36. En 2010 se cumplió el centenario de su nacimiento. Uno de sus sonetos más conocidos es el que le dedicó a su ciudad:

Alzada en bella sinrazón altiva

-pedestal de crepúsculos soñados-,

¿subes orgullos, bajas derrocados

sueños de un dios en celestial deriva?



¡Oh, tantálico esfuerzo en piedra viva!

¡Oh, aventura de cielos despeñados!

Cuenca, en volandas de celestes prados,

de peldaño en peldaño fugitiva.



Gallarda entraña de cristal que azores

en piedra guardan, mientras plisa el viento

de tu chopo el audaz escalofrío.



¡Cuenca, cristalizada en mis amores!

Hilván dorado al aire del lamento.

Cuenca cierta y soñada, en cielo y río.

GUADALAJARA

Hablar de poesía en Guadalajara es hablar de Juan Ruíz, más conocido como Arcipreste de Hita. Ese poeta del siglo XIII fue autor de “El libro del buen amor”, una de las obras más destacadas e importantes de las letras medievales de España. En la actualidad destacan nombres como Jesús Aparicio o María Antonia Velasco que ha recibido numerosos premios en los últimos años.

Va tosiendo su espuma entre resquicios huecos,

en donde los helechos

tapizan los pulmones azules de las nubes

y la Viola glacial mancha de sangre

la increíble pureza de la cumbre entreabierta

como el labio muy pálido, marchito

de las malvas Cristarias.

El aire hiere el aire con el fino estilete del oxígeno

-experto cirujano chamán de estas alturas-

y extiende malicioso la noticia

de un sacrificio primaveral inoportuno

un cambio de aposento, como siempre es la tumba.

Y la nieve es azul,

como es azul el corazón que late

su tortura en las puntas moradas de los dedos.

Fulgura la cumbre con orgullo y sin descanso,

la herramienta de la muerte segura

centellea en el sótano helado de las flores alpinas.

TOLEDO

También, es joven la poesía de Toledo. El toledano Abraham Andreu, conocido artísticamente como 'René Paul', ha pasado por 'La Ventana de Castilla-La Mancha' donde no ha explicado cómo ve la poesía actualmente y nos ha recitado un poema. Escucha la entrevista

que es autor de numerosos poemas, donde aparecen sentimientos como el desamor o una visión pesimista de la vida. Este año ha sido ganador del premio de poesía de la V edición de los galardones de la editorial Círculo Rojo con su primer poemario, "Memorias de un loco cuerdo".

Ensalada de primaveras

abiertas, cubiertas de esdrújulas.

Platea de ojos perrunos

y un sol que nace imperfecto

con una estría que embiste su peso

bajo el que habitan las sombras

de las almas que tiritan.

Muerte de gaviotas

en la mañana que se precipita sobre las esferas de caucho

y el cauce crepuscular

contempla

la calma de los sentidos.

Advierte el nacimiento de la madre

del padre

de los colegios

y de los niños.

Han abandonado su acalorada placenta

como los cuerpos

se apartan del mundo:

mancillados

por la tierra

y los gusanos.