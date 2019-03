Todos contra la despoblación rural

Los colectivos que apoyan la Revuelta de la España Vaciada, que tendrá lugar el último domingo de marzo a las doce del mediodía en la madrileña plaza de Colón, se han propuesto fletar entre cuatro y cinco autobuses. Representantes de la Plataforma por el Directo, la coordinadora por la Sanidad, los sindicatos mayoritarios, la ADRI Ribera del Duero, asociaciones de vecinos ASEMAR y los grupos políticos del ayuntamiento de Aranda hacían público esta mañana el comunicado que han consensuado de cara a esta cita, impulsada inicialmente por las Plataformas ciudadanas Soria ¡YA! Y Teruel Existe. Con esta manifestación se pretende dar visibilidad al problema del envejecimiento de la población y la dispersión demográfica y demandar políticas de altura para frenar la despoblación, de la que esta comarca no se libra, como consecuencia de las carencias en materia de infraestructuras y servicios esenciales, como la sanidad. Es una realidad que el futuro de Aranda de Duero y la comarca de la Ribera del Duero burgalesa está en serio peligro por la amenaza que supone el envejecimiento de la población y la despoblación. “Las consecuencias de la falta de ciertas infraestructuras, fundamentalmente de transporte y comunicación,-dice el manifiesto- y las carencias en determinados servicios públicos, fundamentalmente en sanidad, son más que evidentes: No se instalan suficientes nuevas empresas y servicios; se dificulta el crecimiento de las ya existentes; no existen puestos de trabajo cualificados que permitan volver a nuestros jóvenes una vez formados; la sanidad no responde a las necesidades de la población; la formación no satisface las exigencias del mercado de trabajo. Aranda y la comarca pierden población en edad de trabajar. Aranda y la comarca envejecen. Aranda y la comarca no se desarrollan. Aranda y la comarcan corren grave riesgo de dejar de ser un territorio donde se asiente población. La completa recuperación del tráfico ferroviario, a través de la línea Madrid–Aranda–Burgos, y la materialización definitiva de la Autovía A-11, son infraestructuras que se hacen necesarias e indispensables a la mayor brevedad para conseguir revertir la tendencia negativa en la que nos encontramos. Necesario es también garantizar infraestructuras tecnológicas, fundamentalmente de telecomunicaciones, e iniciar una planificación energética que permita la igualdad entre los territorios rurales y urbanos”

Con la idea de hacer piña entre Aranda y el resto de los municipios de la comarca, el presidente de la ADRI Ribera del Duero, Jesús Briones, destacaba otras muchas cuestiones que el medio rural echa en falta para fijar población, como algunos incentivos para los funcionarios públicos que decidan empadronarse en los pequeños municipios o normativas adaptadas a las necesidades reales de los pueblos.

Los puntos para apuntarse a los autobuses gratuitos que se fletarán son la Casa de Cultura, las sedes de las Asociaciones de Vecinos de Santa Catalina y Polígono, las de CCOO y UGT, las movilizaciones de los sábados de la Plataforma por el Ferrocarril Directo, y por vía telemática a través de la web de la ADRI. Los autobuses, totalmente gratuitos, saldrán el domingo 31 de marzo de Aranda a las nueve de la mañana desde varios el centro de salud Norte, los Jardines de Don Diego y la gasolinera de Tamaca, para regresar a la finalización de la manifestación, sobre las dos de la tarde.